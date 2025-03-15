شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تساعد ممارسة الرياضة في تنظيم نومك في رمضان؟ والان مع تفاصيل الخبر

خلال شهر رمضان يتعرض البعض لعدم القدرة على ممارسة الرياضة، وأيضًا عدم القدرة على أخذ القسط الكافي من النوم، وخلال الأسطر المقبلة سنتعرف على الخطة المتكاملة للرياضة والنوم خلال رمضان وفقًا لتصريح من الدكتور علا محمود استشاري التغذية في قصر العيني، ومنها:

خطة الرياضة في رمضان 1. قبل الإفطار (قبل المغرب بساعة):

نوع الرياضة: تمارين خفيفة مثل المشي، أو اليوجا.

المدة: 30 دقيقة.

الفائدة: يساعد على حرق الدهون المخزنة وتحفيز الجسم للاستفادة من طاقته بشكل أفضل.

2. بعد الإفطار (بعد صلاة التراويح):

نوع الرياضة: تمارين متوسطة مثل تمارين القوة (ضغط، سكوات)، أو تمارين الكارديو الخفيفة (ركض خفيف أو تمارين هوائية).

المدة: 30 - 45 دقيقة.

الفائدة: حرق السعرات الحرارية وتحسين اللياقة البدنية دون إجهاد الجسم.

3. بعد السحور (قبل الفجر بساعة تقريبًا - اختياري)

نوع الرياضة: تمارين استرخاء مثل اليوجا أو الإطالات الخفيفة.

المدة: 15 دقيقة.

الفائدة: تحسين الاسترخاء والاستعداد للنوم بشكل مريح.

خطة النوم 1. النوم الليلي (أساسي)

المدة: 5 - 6 ساعات.

الوقت المثالي: من 11 مساءً حتى 4 أو 5 صباحًا (استيقاظًا للسحور وصلاة الفجر).

2. القيلولة النهارية (مهمة)

المدة: 30 - 60 دقيقة.

الوقت المثالي: بعد الظهر أو بعد صلاة العصر.

الفائدة: تحسين التركيز وزيادة النشاط خلال النهار.

نصائح لتحسين النوم

1. تجنبي تناول المنبهات (مثل القهوة والشاي) بعد الإفطار.

2. حاولي جعل الغرفة مظلمة وهادئة أثناء النوم.

3. لا تتناولي وجبات ثقيلة قبل النوم مباشرة.

النشاط اليومي العام

حاولي تنظيم وقتكِ بين العبادة، العمل، الطعام، والراحة.

تجنبي الأنشطة المجهدة جدًا أثناء النهار خاصةً في ساعات الصيام.