الامارات | بيتكوفيتش: دورة ند الشبا عزّزت قيمة الرياضة لدى الشباب بطريقة ذكية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقاسم فريقا الهلال وفهود زعبيل صدارة المجموعة الثانية لمنافسات الكرة الطائرة، المقامة ضمن فعاليات النسخة الـ12 من «دورة ند الشبا الرياضية»، الحدث الرياضي الأكبر من نوعه، الذي أطلقه ويرعاه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ويُقام سنوياً خلال شهر رمضان المبارك في مجمع ند الشبا الرياضي، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، بشعار «قدرات لا حدود لها».

وقاد الصربي، دوسان بيتكوفيتش، فريق الهلال لتحقيق الفوز على فريق السماوي بنتيجة 3 – 1، بعدما تمكن من تسجيل 22 نقطة بمفرده على مدار الأشواط الأربعة التي شهدتها البطولة.

وتمكّن الهلال من حسم نتيجة الشوطين الأول والثاني لمصلحته بنتيجة 26 – 24، و25 – 20.

ورغم نجاح فريق السماوي في استعادة توازنه في الشوط الثالث، حيث تقدم بنتيجة 27 – 25، إلا أن الهلال عاد ليحسم المباراة لمصلحته في الشوط الرابع بنتيجة 25 – 16.

وفي المباراة الثانية، خطف فريق فهود زعبيل فوزاً صعباً على فريق التداوي 2 بنتيجة (3 – 1)، في مباراة اتسمت بتقارب المستوى والندية بين الفريقين، وتمكّن فهود زعبيل من حسم الشوط لمصلحته بنتيجة 29 – 27، قبل أن يُعادل «التداوي 2» النتيجة بقوة في الشوط الثاني ويفوز بنتيجة 27 – 25، لكن فريق فهود زعبيل سرعان ما استعاد تماسكه في الشوط الثالث ليتفوق بنتيجة 25 – 20، قبل أن يختتم المواجهة لمصلحته في الشوط الرابع بنتيجة 25 – 21.

من جانبه، أبدى اللاعب الدولي الصربي، دوسان بيتكوفيتش، والمحترف في الدوري الإيطالي، إعجابه بالتنظيم المميز الذي ظهرت عليه منافسات بطولة الكرة الطائرة في دورة ند الشبا.

وقال لـ«الإمارات اليوم»، هذه هي المرة الأولى التي أشارك فيها في منافسات دورة ند الشبا، لكن سبق وزرت دبي من قبل، وأنا معجب للغاية بالتطوّر الكبير الموجود في دانة الدنيا ونهضتها في كل المجالات.

وأضاف: «هذه هي المشاركة الأولى لي في دورة ند الشبا، وحينما تلقيت دعوة للعب ضمن فريق الهلال، شاهدت مجموعة من الفيديوهات الخاصة بالدورة، وكيف أنها جمعت الآلاف من الأفراد للمشاركة في ألعاب مختلفة، هذه فكرة جيدة للغاية شدت الشباب والفتيات بطريقة ذكية وعززت مفهوم وقيمة الرياضة لدى الشباب، وشجعتهم على ممارسة الرياضات التي يحبونها بأفضل طريقة ممكنة».

وشدّد اللاعب الصربي على قوة المنافسات التي تشهدها بطولة الكرة الطائرة في دورة ند الشبا هذا العام، مؤكداً أن جميع الفرق تملك الحظوظ نفسها في التتويج باللقب. وقال: «البطولة تضم لاعبين محترفين على مستوى عالٍ، وبعضهم يلعبون في منتخبات بلادهم، وهذا ما جعل الجولة الأولى تشهد ندية وإثارة، وأتوقع أن تزيد الإثارة في بقية الجولات».

ويلعب دوسان بيتكوفيتش، ضمن صفوف جروتازولينا الإيطالي، وسبق أن حصل على لقب هداف الدوري الإيطالي موسم 2018، كما توّج مع منتخب الشباب لبلاده بالميدالية الذهبية لبطولة العالم في عام 2009.

«دبي لخدمات الإسعاف» و«شرطة دبي» يتصدران «سلة الكراسي»

تمكّن فريق مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف من تحقيقه فوزاً قوياً على فريق بلدية دبي بنتيجة 30 – 22، ضمن منافسات اليوم الخامس من بطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة المقامة في نادي دبي لأصحاب الهمم، وبهذا الفوز تصدر فريق مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف ترتيب المجموعة الثانية برصيد ثماني نقاط، ليُقصي بذلك فريق البلدية من الصدارة ويتراجع إلى المركز الثاني برصيد سبع نقاط.

وجاء فريق هيئة تنمية المجتمع في المركز الثالث ضمن ترتيب المجموعة برصيد ست نقاط، بعد فوزه على فريق الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي بنتيجة 20 – 0.

وفي منافسات المجموعة الأولى فاز فريق شرطة دبي على فريق هيئة الطرق والمواصلات بدبي بنتيجة 32 – 14 ليحافظ على صدارة المجموعة برصيد ثماني نقاط، وجاء في المركز الثاني فريق شرطة الشارقة برصيد سبع نقاط بعد فوزه على فريق محاكم دبي بنتيجة 31 – 15، وحلّ فريق هيئة الطرق في المركز الثالث برصيد ست نقاط، يليه محاكم دبي برصيد خمس نقاط، بينما تذيل فريق دائرة المالية ترتيب المجموعة برصيد أربع نقاط.