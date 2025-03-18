وزارة الشباب والرياضة تنفي تشكيل لجنة لمراجعة الأمور المالية لاتحاد الكرة: تصريحات حصرية لـ«الأسبوع»

الرياض - أميرة القحطاني - تعد الشفافية المالية من أساسيات الإدارة الرياضية الناجحة، حيث تعزز من مصداقية المؤسسات الرياضية،وفي هذا الإطار، تزايدت الأحاديث مؤخرًا حول موضوع فحص الأمور المالية لاتحاد الكرة المصري،حديثنا في هذا البحث يتناول تفاصيل المشكلة والتوجهات الحكومية تجاهها، إلى جانب الانعكاسات المحتملة على اللعبة في مصر.

تصريحات وزارة الشباب والرياضة

كشف محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، حقيقة ما يتم تداوله مؤخرًا حول تشكيل لجنة لفحص الأمور المالية لاتحاد الكرة المصري،وأكد الشاذلي، في تصريحات خاصة، أن ما يُتناقل غير صحيح وأنه لم يصدر أي أمر من الدكتور أشرف صبحي بتشكيل لجنة لة الوضع المالي للاتحاد.

الممارسات المعتادة لتشكيل اللجان

أوضح الشاذلي أن تشكيل اللجان لة الأمور المالية يحدث عادةً في نهاية السنة المالية في كل عام،وأشار إلى أنه في بعض الأحيان يمكن أن تبدأ اللجان عملها بشكل مبكر للتأكد من حسم الأمور المالية قبل حلول شهر يوليو من كل عام،هذه العمليات تهدف إلى ضمان الشفافية والمساءلة داخل المؤسسات الرياضية.

الاستثناءات الممكنة لتشكيل اللجان

استطرادًا، ذكر الشاذلي أنه من الممكن تشكيل لجنة خاصة لفحص الأمور المالية بشكل استثنائي، ولكن فقط في حالات وجود حدث كبير أو أزمة داخل أحد قطاعات الرياضة،وأكد أنه لم تحدث أية أزمة خلال الفترة الماضية مما يعني عدم وجود مبرر لتشكيل مثل هذه اللجنة.

الوضع الحالي لاتحاد الكرة

وأشار إلى أن المجلس الحالي لاتحاد الكرة لم يمر عليه وقت كاف منذ استلام مهامه لتبرير تشكيل لجنة لة الأمور المالية،هذه التصريحات تأتي في وقت يتعين فيها على الهيئات الرياضية التصدي للأزمات وتعزيز الشفافية للحفاظ على سمعة اللعبة.

تطورات أزمة مباراة القمة

لقد تم تداول بعض التقارير التي تفيد بأن وزارة الشباب والرياضة قررت تشكيل لجنة لفحص الأمور المالية في اتحاد الكرة، وجاء ذلك على ضوء أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك،هذه المباراة شهدت انسحاب النادي الأهلي بسبب تعيين حكام مصريين، مما أسفر عن مشكلات مالية وإدارية متعددة.

العقوبات المقررة بحق الأهلي

أعلنت رابطة الأندية عقوبات صارمة بخصم ثلاث نقاط من النادي الأهلي وتحويلها لنادي الزمالك، اعتباره خاسرًا بنتيجة 3-0، بالإضافة إلى خصم 3 نقاط أخرى بنهاية الدوري،وقد تركت هذه القرارات أثرًا كبيرًا على الأجواء العامة للكرة المصرية، وأثرت على الجانب المالي لكل من الأندية involved.

في ختام البحث، يتضح أن الأمور المالية لاتحاد الكرة المصري تمر بمرحلة من التعقيد، وأن الشفافية والمساءلة يجب أن تكون محور اهتمام الجميع لضمان مستقبل أفضل لكرة القدم في مصر،كما أن السلطات الرياضية بحاجة إلى اتخاذ قرارات مدروسة لتفادي الأزمات في المستقبل ومواجهة التحديات بحزم وموضوعية.