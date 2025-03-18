وزير الرياضة يشجع منتخب مصر قبل مواجهتي إثيوبيا وسيراليون في تصفيات المونديال – اكتشف التفاصيل بالصور!

الرياض - أميرة القحطاني - يعتبر الاهتمام بكرة القدم في مصر ظاهرة اجتماعية وثقافية بارزة، حيث تحظى هذه الرياضة بشعبية كبيرة على جميع الأصعدة،وفي إطار هذا الاهتمام، قام الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والمهندس هانى أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، بزيارة تدريب المنتخب الوطني، مما يعكس حجم التوجه الرسمي لدعم الفريق في مسيرته نحو تأهله لكأس العالم 2026،وهذا تجمع يشمل شخصيات بارزة في الساحة الرياضية، مما يعزز الروح المعنوية لدى اللاعبين ويعكس أهمية هذه المناسبات الرياضية.

تدريبات المنتخب الوطني وأهمية التحضير

حضر المران الذي أقيم باستاد القاهرة، كل من الأستاذ محمد يحيى لطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للرياضة، والدكتور مصطفى عزام، المدير التنفيذي للاتحاد،ويأتي هذا الاجتماع في وقت حساس، حيث يستعد المنتخب لمواجهة إثيوبيا وسيراليون، المقررة في 21 و25 مارس الحالي،تلعب هذه المباراتان دوراً حيوياً في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، حيث يسعى الفريق لتحقيق نتائج إيجابية تعزز فرصه في التأهل.

أهمية دعم الشخصيات الرياضية

يتجلى دور الشخصيات الرياضية والإدارية في تعزيز معنويات اللاعبين قبيل المنافسات الرسمية،فحضور الوزير ورئيس الاتحاد وأعضاء المجلس يعكس التزام الدولة بدعم الرياضة والرياضيين، مما يحفز اللاعبين على الأداء بشكل أفضل،هذا الدعم يساهم في بناء ثقافة رياضية قوية تحث على التنافس الشريف وتحقيق الإنجازات.

ختام التحضيرات قبل المباريات

في نهاية المطاف، تظل التدريب والمثابرة أساس النجاح في الرياضة،وتحت مظلة القيادة الجيدة والدعم الحكومي والمجتمعي، يُعزز منتخب مصر من فرصه في التأهل للمنافسات الدولية،إن التحضير الجيد، إلى جانب الدعم المعنوي، يعملان سوياً لصياغة مستقبل مشرق للرياضة المصرية، إذ إن الشغف والتفاني هما ما يدفع كرة القدم إلى الأمام في مصر.

ومع اقتراب المواعيد المحددة للمباريات، تتزايد آمال الجماهير المصرية في تحقيق نتائج إيجابية،إن التزام اللاعبين بتقديم أفضل ما لديهم، إلى جانب الدعم الكبير من المسؤولين والمشجعين، يعكس الصورة الإيجابية للرياضة في مصر،وعليه، فإن التأهل لكأس العالم ليس مجرد حلم، بل هو هدف يسعى الجميع لتحقيقه من خلال الجهود المشتركة والتحضير الدقيق.