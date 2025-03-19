خالد الغندور: الزمالك يخطط لتمديد عقود ناصر ماهر وأحمد حمدي في نهاية الموسم!

الرياض - أميرة القحطاني - تُعتبر مسألة تجديد العقود الرياضية إحدى أهم القضايا التي تشغل الأندية، خاصة تلك التي تسعى للحفاظ على استقرار الفريق وتوازنه،في هذا السياق، أعلن الإعلامي خالد الغندور أن لجنة التخطيط في نادي الزمالك اتخذت خطوة هامة بشأن تمديد عقود لاعبي الفريق ناصر ماهر وأحمد حمدي،حيث تستعد اللجنة للبدء في هذا الملف مع قرب انتهاء الموسم الحالي، في خطوة تهدف إلى تأمين مستقبل اللاعبين قبل أن تنتهي عقودهم.

استراتيجية تجديد العقود

أشار الغندور خلال برنامج ستاد المحور إلى أن لجنة التخطيط في نادي الزمالك لا ترغب في الانتظار حتى تنتهي العقود الحالية للاعبين، بل تفضل التحرك المبكر لتجديد هذه العقود،وقد أبدى حرصه على ضرورة الحفاظ على القوام الأساسي للفريق، وهو ما يستدعي اتخاذ إجراءات مسبقة لضمان بقاء اللاعبين الرئيسيين مثل أحمد حمدي وناصر ماهر ضمن صفوف الفريق.

أهمية الحفاظ على القوام الأساسي

تُعد استراتيجيات تجديد العقود جزءًا أساسيًا من سياسة الأندية الناجحة، حيث يمثل الحفاظ على اللاعبين الرئيسيين حجر الزاوية في بناء فريق متماسك وقادر على المنافسة،في هذا الإطار، أكد الغندور أن التجديد للاعبين يعتبر أهم من إبرام صفقات جديدة، حيث يسهم في تعزيز الروح الجماعية للفريق ويعزز الاستقرار الفني،ومن ثم، تسعى لجنة التخطيط في الزمالك إلى إنهاء هذا الملف الهام قبل نهاية الموسم لضمان استمرارية الأداء الجيد.

خاتمة

في الختام، يُظهر موقف نادي الزمالك حرصه على بناء فريق قوي قادر على التنافس على الألقاب، من خلال اتخاذ خطوات مدروسة لتجديد عقود لاعبيه الرئيسيين،تبقى هذه الاستراتيجيات أحد المفاتيح لتحقيق الطموحات الرياضية للنادي، مما يجعل دور لجنة التخطيط حاسمًا في تحديد مستقبل الفريق،إن إدارة هذه الملفات بشكل صحيح يعكس رؤية مدروسة نحو بناء فريق يحقق النجاح على الأصعدة كافة.