تحت عنوان “بين دفء الأسرة وبرود الذكاء الاصطناعي: إعلانات رمضان تحت شعار الواقع أصدق من المحاكاة!”

الرياض - أميرة القحطاني - تُعتبر الإعلانات خلال شهر رمضان من أبرز العناصر التي تضفي حيويةً على هذا الشهر الكريم، حيث تتنوع الفئات المستهدفة وتتنوع الأفكار التي تُعبر عن القيم الاجتماعية والدينية،فمع قدوم رمضان، يزداد الإقبال بشكل ملحوظ على هذه الإعلانات، حيث تعتبر وسيلة فعالة للترويج للمنتجات والخدمات، بالإضافة إلى تعزيز روح العطاء والمشاركة،تعكس هذه الإعلانات التوجهات الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع، مما يجعلها موضوعًا worthy للدراسة والتحليل.

تغير طبيعة الإعلانات الرمضانية

مع مرور السنوات، شهدت طبيعة الإعلانات الرمضانية تغيرًا كبيرًا، حيث كانت مقتصرة في البداية على الترويج للأطعمة والحلويات، بينما اليوم تتضمن مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات،تعد هذه الفترة مناسبة للشركات للترويج لمشاريعها الجديدة وعروضها الخاصة، حيث تبرز الإعلانات رموزاً اجتماعية وتجسيداً للروح الرمضانية، من خلال تسليط الضوء على القيم مثل الكرم والتواصل والتضامن،يشهد إعلان مستشفى د،مجدي يعقوب هذا العام، والذي تستضيفه أصوات معروفة مثل أنغام وويجز، مثالاً على بوادر تغيّر هذا المشهد، حيث تضمنت الأغنية “قلب أمة” مشاهد تعكس الالتزام بالأعمال الخيرية.

الابتكارات في الإعلانات

برزت في الآونة الأخيرة تقنيات حديثة في عالم الإعلانات، مثل استخدام الذكاء الاصطناعي في إنشاء محتوى مميز وبتكاليف أقل، كما يتضح من إعلان أحد البنوك الذي استخدم تقنية “Deep Fake”،تسهم هذه الابتكارات في جاذبية الإعلانات، مما يرتقي بتجربة المشاهدة إلى مستويات جديدة،يُعتبر ظهور مجموعة من النجوم في إعلانات متنوعة، مثل أمير كرارة وياسمين صبري، مؤشرًا على تزايد الإقبال على استخدام النجوم في الدعاية، مما يزيد من فرص النجاح التجاري.

التوجهات العائلية في الإعلانات

عملت بعض الشركات على ترويج قيم الأسرة من خلال إشراك أفراد في العائلات مع المشاهير في الإعلانات، مثل شيرين عبد الوهاب وابنتها،يُعتبر هذا التوجه بعيدًا عن العنف والسرقة، حيث يعكس أجواء التآلف والمودة التي يتميز بها الشهر الكريم،يساهم هذا النوع من الحملات في تحفيز القطاعات الاجتماعية والجمهور العام على التواصل والمشاركة الإيجابية،كما أن فكرة الجمع بين النجوم وزوجاتهم، مثل أحمد زاهر وعائلته، تُعتبر فكرة جديدة تضيف لمسة عاطفية إلى الإعلان، مما يجعله أقرب إلى قلوب المشاهدين.

الإعلانات غير التقليدية

على الرغم من التوجه نحو الدول العربية، ظهرت أيضًا إعلانات تعتمد على شخصيات مشهورة عالميًا، مثل جورجينا رودريغز، تعكس موضة جديدة في تسويق العلامات التجارية،يُظهر هذا النوع من الإعلانات رغبة الشركات في التوسع إلى مجالات جديدة واستغلال شهرة الشخصيات العالمية في اجتذاب انتباه الجمهور، على أن تظل الفكرة بسيطة ومبتكرة في الوقت نفسه،ومع كل تلك التوجهات، استمرت الدراما الرمضانية في التأثير على مفهوم الإعلان، حيث يتقاطع الوسطين في صناعة رسائل جديدة تلبي احتياجات المجتمع.

إن استمرارية الابتكار والوعي الاجتماعي في الإعلانات الرمضانية تُظهر أهمية هذا المجال في تعزيز العلاقات الاجتماعية والقيم الإنسانية،بالإضافة إلى ذلك، تبين كيف يمكن للإعلانات أن تكون أكثر من مجرد وسائل ترويجية، بل منصة لتوحيد المجتمعات وتعزيز الروابط العائلية،تمثل هذه الأجواء فرصة ذهبية للشركات والنجوم على حد سواء، مما يدعم الاستمرارية والنمو في عالم الإعلانات الرمضانية،ومع الاعتراف بدور هذه الحملات في تنشيط المشهد الترويجي، فإنه يجب أن يتم دعم هذه البسطات بمسؤولية اجتماعية حقيقية تعزز الروح الإيجابية خلال هذا الشهر الفضيل.