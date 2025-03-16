شكرا لقرائتكم خبر عن طبق هذه الحيل للحصول على نوم صحي عميق في رمضان ولراحة جسمك والان مع تفاصيل الخبر

النوم الجيد هو الذي يعزز الصحة ويقي من المشكلات الصحية بشكل كبير، في شهر رمضان الفضيل قد يضطرب نومنا قليلاً نتيجة بعض العادات غير الصحية منها السهر أو تناول الطعام متأخرًا قبل الفجر مباشرة أو مواصلة السهر من العشاء حتى الفجر، هذه الاضطرابات في توقيتات النوم قد يختل معها أوقات الراحة الخاصة بنا وينتج في النهاية عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم خلال الشهر، فكيف يمكن أن تدير هذه المشكلة؟

قال تقرير نشر في موقع "ariston" أن النوم من الاحتياجات البشرية الأساسية لصحة الجسم والعقل ويساعد النوم الكافي الصحي على تعزيز وظائف المخ وتقوية جهاز المناعة وتقليل فرص الإصابة بأمراض السكر والضغط تلك الأمراض المزمنة كما أنه يعزز من الحالة المزاجية ويقلل من التوتر.

وخلال شهر رمضان قد تتغير أنماط النوم نتيجة الاستيقاظ المبكر للسحور ولكن بشكل عام يجب النوم ما بين 7 إلى تسع ساعات كل ليلة خلال شهر رمضان كما هو المعتاد.

نصائح لنوم صحي خلال شهر رمضان

قلل استهلاكك لكل المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل الشاي والقهوة في وقت متأخر من الليل.

لا تكثر من الطعام وتستهلك الكثير منه خاصة الأطعمة الدهنية والمقلية والأطعمة الثقيلة لأنها سوف تساعد على اضطراب نومك.

قبل النوم حاول الاستعداد قبلها بساعة تقريبًا حتى تستطيع النوم بسهولة.

لا تقوم بالكثير من الأنشطة أو الأعمال الكثيرة قبل النوم مباشرةً هذا الأمر يمكنه أن يحفز الأدرينالين لديك ويجعل مهمتك في النوم صعبة.

يمكن الاستحمام بالماء الدافئ قبل الدخول في النوم مما يساعد عقلك على الاسترخاء وجسمك على الهدوء وبالتالي يشعرك بالنعاس سريعًا.

إذا تناولت الطعام بشكل سليم ومميز ومتقطع وتناولت طعامًا صحيًا ساعد ذلك في حصولك على قسط وافر من الراحة والنوم.

احصل على قسط كافٍ من النوم خلال شهر رمضان للحفاظ على تركيزك وقدرتك على الصيام فضلاً على التعافي من الأنشطة اليومية وتعزيز صحتك العامة.

اهتم بتهيئة طقوس النوم سريعًا للحصول على نوم هادئ وجيد.