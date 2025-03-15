شكرا لقرائتكم خبر عن لو عمرك عدى الـ 60.. أنواع من التمارين قبل النوم تحسن جودة نومك والان مع تفاصيل الخبر

إذا كنت تبلغ من العمر 60 عامًا أو أكثر وتعاني من الأرق فإن رياضة رفع الأثقال قبل الذهاب إلى الفراش قد تساعدك، فقد أشارت دراسة تحلل تأثيرات التمارين المختلفة على النوم إلى أن تدريبات الأثقال أو المقاومة هي التمرين الأكثر فعالية لمساعدتك على النوم - ولكن بعض أنشطة اللياقة البدنية الأخرى مفيدة أيضًا، وفقًا لتقرير في مجلة BMJ Family Medicine and Community Health.

ركزت الدراسة على: كيف تعمل أنواع مختلفة من التمارين على تحسين درجة نوم كل مشارك، استنادًا إلى استبيان، ونظرت الدراسة في فوائد النوم لخمسة أنظمة لياقة بدنية قبل النوم: الهوائية/التحمل، والقوة/المقاومة، والتوازن، والمرونة، والتركيبة.

وفقًا للمؤلفين في البحث تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن تمارين تقوية العضلات هي الأكثر فعالية بين غيرها، تليها التمارين الهوائية والتمارين المركبة، ومع ذلك، فإن كل هذه الأنواع من التمارين تعمل على تحسين جودة النوم بما يتجاوز الاختلافات الكبيرة".

تعزيز نومك

قارنت الدراسة، التي قادها مجموعة من الباحثين من تايلاند، وحللوا بيانات من أكثر من 2000 شخص تبلغ أعمارهم 60 عامًا أو أكثر من 24 تجربة سابقة، وقد تم تصنيف تدريب القوة أو المقاومة المعتدلة على أنها أكثر فعالية من تعليم النوم، كما نجحت التمارين الهوائية، متبوعة بمزيج من التمارين الهوائية وتمارين القوة، ولكن ليس بنفس القدر.

وأكدت الدراسة أن جودة النوم تؤثر بشكل مباشر على الصحة، حيث تتراجع جودته مع تقدم العمر، حيث يعاني كبار السن من الأرق أكثر من الشباب، حيث يشكو ما بين 30 إلى 48 % من كبار السن من النعاس، بينما يبلغ ما بين 12 إلى 20 % عن مشاكل الأرق.

تأثيرات الأرق

ربطت الأبحاث بين مشاكل النوم ومشاكل الصحة العقلية والجسدية، فقد ارتبط الأرق بالاكتئاب والقلق واضطرابات الصحة العقلية الأخرى، وعلى الجانب الجسدي، ربطت الدراسات بين الأرق وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب وبعض الاضطرابات الأيضية.

أعرب المؤلفون عن دهشتهم من أن تدريب القوة وحده بدا وكأنه مساعد أفضل للنوم من الجمع بين التمارين الهوائية وتدريب القوة أو الجمع بين عدة أنواع من التمارين.

لا تضغط على نفسك

كما قدمت دراسات سابقة بعض الأدلة - لكنها لا تعتبر قاطعة، أشارت إحدى الدراسات التي شملت الشباب وكبار السن إلى أن التمارين المعتدلة قد تكون أكثر فعالية في تعزيز النوم لجميع الفئات العمرية مقارنة بالتمارين الأكثر قوة، وأشارت دراسة أخرى إلى أن العمل البدني المرتفع أو الأنشطة القوية قبل النوم قد تعيق النوم.

ربما يكون من الآمن أن نقول إن رفع الأثقال قبل التوجه إلى السرير يمكن أن يحسن نومك - طالما أنك لا تبالغ في ذلك.

