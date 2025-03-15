شكرا لقرائتكم خبر عن من مطبخك.. مشروب مشهور على مائدة الإفطار يدعم صحة قلبك والان مع تفاصيل الخبر

مائدة الإفطار خلال شهر رمضان دائمًا ما تكون حافلة بالعديد من المشروبات من مطبخك، ولعل أشهر هذه المشروبات الكركديه، حيث يعشق الكثير منا تناول هذا المشروب اللذيذ ولكن القلبل منا لا يعلم فوائده لصحة قلبك، وهو ما يوضحه تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

مشروب الكركديه مصنوع من زهرة الكركديه المجففة وله نكهة لاذعة تشبه التوت البري، وهو غني بمضادات الأكسدة التي تساعد في حماية الجسم من الإجهاد التأكسدي والأضرار التي تسببها الجذور الحرة.

ويُعرف هذا المشروب بشكل خاص بقدرته على المساعدة في خفض ضغط الدم المرتفع، مما يجعله مفيدًا لصحة القلب، حيث تشير بعض الأبحاث إلى أن مشروب الكركديه قد يساعد أيضًا في خفض مستويات الكوليسترول، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

وبالإضافة إلى ذلك، يدعم مشروب الكركديه أيضًا إدارة الوزن وهو أمر ضرورى خلال شهر رمضان حيث يعانى الكثير من زيادة في الوزن بسبب الإفراط في تناول الأطعمة خاصة الثقيلة، ولكن الكركديه ممكن أن يساعد في إدارة وزنك ويمنع أى زيادة من خلال تحسين عملية التمثيل الغذائي ومنع تراكم الدهون.

طريقة إعداد مشروب الكركديه بطريقة صحية:

لتحضير مشروب الكركديه، بطريق صحية يمكنك نقعه في الماء الساخن لمدة خمس إلى عشر دقائق، ويُفضل استخدام طرق طبيعية للتحلية بعيدًا عن السكر الذى قد يفسد فوائده الصحية، ويمكن تحلية الكركديه باستخدام العسل.