أحمد العمرى يُضيء مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم بليلة روحانية استثنائية

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القاهرة - سامية سيد - المنشد يُبدع في أداء "إني ببابك مولاى" ويقدم باقة من أجمل الأناشيد والابتهالات الدينية

أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا صرح ثقافي وفني يقدم عروضاً ثقافية متنوعة وفعاليات فنية راقية



فى ليلة رمضانية روحانية ساحرة، احتضن مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا حفلًا استثنائيًا للمنشد الديني أحمد العمري، وذلك ضمن فعاليات ليالي رمضان الروحانية التي تنظمها الجامعة احتفاءً بالشهر الفضيل، تحت رعاية خالد الطوخي رئيس مجلس الأمناء، الذي يحرص دائمًا على دعم وتنظيم مثل هذه الفعاليات الروحانية المميزة في شهر رمضان الكريم.



المنشد الديني أحمد العمري



أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا صرح ثقافي وفني يقدم عروضاً ثقافية متنوعة وفعاليات فنية راقية



وشهد الحفل حضور خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والكاتب والإعلامى محمد فودة عضو مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ود. نهاد المحبوب القائم بأعمال رئيس الجامعة، ولفيف من عمداء كليات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس.



وشدا المنشد أحمد العمري بأروع الابتهالات والأناشيد الدينية التي تفاعل معها الحضور بشكل ملحوظ، ومنها "قصدتك من كل الجهات مناديا"، و"الصلاة والسلام عليك"، و"أهل البيت"، حيث استطاع أن يأسر قلوبهم ويأخذهم في رحلة روحانية إيمانية عميقة، كما حرص المنشد أحمد العمري على تقديم مجموعة متنوعة من الألحان الدينية الأصيلة، من بينها الابتهال الشهير "مولاي" للشيخ النقشبندي، الذي أداه بإحساس مرهف وأداء متقن، مما أثار إعجاب الحضور وتفاعلهم.



إقبال كبير على الحفل



أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

وشهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا، حيث توافد محبو الإنشاد الديني من مختلف الأعمار للاستمتاع بالأجواء الروحانية العطرة التي أضفاها المنشد أحمد العمري بصوته العذب وأدائه المتميز، وعبر الحضور عن سعادتهم الغامرة بالحفل، وأشادوا بأداء المنشد أحمد العمري وبحُسن تنظيم الجامعة للفعالية.

وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة من الفعاليات الرمضانية التي تنظمها جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والتي تهدف إلى إحياء روحانيات الشهر الفضيل وإتاحة الفرصة للجمهور للاستمتاع بالأجواء الرمضانية الأصيلة.

وتحرص أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على تقديم الحفلات والأنشطة الفنية والثقافية، حيث تعد صرحا فنيا وثقافيا يعمل على تزويد المجتمع المصري بالفنون المختلفة، فتقام على خشبة مسرح جامعة مصر العديد من الأنشطة الفنية والمهرجانات العالمية ويعرض عليه عروض مسرحية عالمية.



وتعد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا واحدة من أعرق وأوائل الجامعات الخاصة فى مصر، وتحتل الجامعة مكانة مرموقة بين الجامعات فى المجالات العلمية والبحثية والصحية والمسئولية المجتمعية، لتصبح إحدى الجامعات العريقة التي يحتذى بها وبسمعتها وكفاءة خريجيها، وكانت قد احتفلت الجامعة مؤخراً بيوبيلها الفضى ومرور 25 عامًا على إنشائها.



جانب من الجضور



حضور خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا



حفل المنشد الديني أحمد العمري