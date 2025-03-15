شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب أعمال إنشاء كوبرى " محمد نجيب".. 3 تحويلات مروريه 3 أشهر تبدأ غدا السبت والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت محافظة الإسكندرية، أنه من المقرر تنفيذ عدد من التحويلات المرورية، بمنطقة سيدى بشر بسبب أعمال انشاء كوبرى محمد نجيب ، وذلك بالتنسيق مع إدارة مرور الإسكندرية، والتي من المقرر تنفيذها بداية من صباح غدا السبت 15/ 3/ 2025، ولمدة 3 شهور. وتضم التحولات المرورية الآتية:

تحويل طريق الجيش من الحارة القبلية اتجاه الحارة البحرية.

تقسيم الحارة البحرية إلى 3 حارات لكل اتجاه بداية من منطقة مدرسة الطفولة السعيدة وحتى إشارة مسجد سيدي بشر بطول 850 متر تقريبا.

الغلق الكلي لعدد من المحاور العرضية هي:

محور محمد نجيب شارع الطفولة السعيدة شارع الحزب الوطني القديم

يأتى ذلك استكمالا للمشروعات القومية التي يتم تنفيذها على أرض الإسكندرية، وفي إطار توجيهات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، خلال الاجتماع التنسيقي مع جميع الجهات التنفيذية المعنية المشاركة بمشروع توسعة الكورنيش، وإنشاء كوبري محمد نجيب، وإنشاء نفق الطفولة السعيدة، بالإسراع في انجاز مشروع توسعة طريق الكورنيش، وتذليل كافة العقبات على الأرض ليتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في 15/ 6/ 2025 بدلا من 30/ 8 / 2025، وذلك قبل بداية موسم الصيف المقبل.

وتنسيقا مع إدارة مرور الإسكندرية، سيتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة بجميع الطرق والمحاور الرئيسية نطاق منطقة التحويلات لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة والحد من التكدسات وخاصة أوقات الذروة.