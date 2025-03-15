شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية: سفير جنوب أفريقيا فى واشنطن لم يعد موضع ترحيب فى أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية الأمريكى مارك روبيو إن سفير جنوب أفريقيا فى واشنطن لم يعد موضع ترحيب فى الولايات المتحدة، حسبما ذكر موقع العربية.

وقررت حكومة جنوب أفريقيا وقف عمل جميع الشركات الأمريكية داخل أراضيها، مع إيقاف تصدير المعادن إلى الولايات المتحدة الأمريكية ردا على تصرفات الرئيس الأمريكى ترامب واستباحة أموال وأراضى جنوب أفريقيا.

وقطع دونالد ترامب التمويل من الولايات المتحدة إلى جنوب إفريقيا والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلى جنوب إفريقيا.

وأوضحت حكومة جنوب إفريقيا لترامب بشكل قاطع أن أمريكا لا شيء بدون المعادن من إفريقيا، وأكدت "إذا كان يعتقد أن الأفارقة ليسوا سوى متسولين، فعليه أن يبحث عن المعادن في مكان آخر لأن إفريقيا سئمت من عدم الاحترام الصارخ والتجاهل الذي يستمرون في الحصول عليه من العالم الغربى".

وتحقق الولايات المتحدة أرباحًا تزيد عن 25 مليار دولار من جنوب إفريقيا سنويًا سيؤثر هذا على الاقتصاد الأمريكي والجنوب أفريقي بشكل سيئ للغاية .