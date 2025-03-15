شكرا لقرائتكم خبر عن درجة الحرارة غدا.. تحذير عاجل من الأرصاد.. ونصيحة هامة للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من استمرار ارتفاع درجات الحرارة غدا السبت، على كافة أنحاء الجمهورية، وسط توقعات بموجة حارة على كافة الأنحاء.

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بضرورة توخى الحذر من فروق درجات الحرارة العظمى والصغرى، وعدم المبالغة فى تخفيف الملابس .

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدًا السبت 15 مارس 2025 الموافق 15 رمضان، استمرار الموجه الحارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلاً وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء .

ويشهد غدا شبورة مائية صباحاً تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجه الحرارة غدا

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدا:

القاهرة

العظمى 31 درجة

الصغرى 19

الإسكندرية

العظمى 29

الصغرى 16

مطروح

العظمى 26 درجة

الصغرى 14

سوهاج

العظمى 35 درجة

الصغرى 15

قنا

العظمى 36 درجة

الصغرى 16

أسوان

العظمى 36 درجة

الصغرى 17 درجة.



