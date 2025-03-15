شكرا لقرائتكم خبر عن جون بولتون: يجب العمل على إعادة إعمار غزة وتعزيز الاستجابة الإنسانية للفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

أكد مستشار الأمن القومى الأمريكى الأسبق جون بولتون، على ضرورة العمل على إعادة إعمار قطاع غزة وتعزيز الاستجابة الإنسانية للفلسطينيين، وذلك خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأضاف جون بولتون، أن الحكومة المصرية لديها كل الأدوات الفاعلة بشأن إعادة إعمار غزة، وتابع: " نقر بالدور المصري الحيوي تجاه الوضع في قطاع غزة".