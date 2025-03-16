شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مترو الأنفاق خلال عيد الفطر 2025 والان مع تفاصيل الخبر
مواعيد المترو فى الخطين الأول والثاني خلال عيد الفطر 2025 :
يبدأ الخط الأول السبت القادم العمل من حلوان للمرج الجديدة 5:15 صباحا
آخر قطار يقوم من محطة حلوان 12:15 صباحا، ويقوم ومن محطة المرج الجديدة الساعة 12:30 صباحا .
أما الخط الثاني:يبدأ عمل أول قطار من شبرا الخيمة 5:15 صباحا
يقوم آخر قطار من شبرا ومن المنيب 12:40 صباحا.
سيتم مقابلة أخر القطارات بين الخطين 1:00 صباحًا
لقاء أخر القطارات بين الخط الأول والثالث 12:30 صباحا
لقاء أخر القطارات بين الخط الثانى والثالث بالعتبة 12:30 صباحا
لقاء أخر قطار يغادر جامعة القاهرة بالخط الثالث 12:20 صباحا.
مواعيد المترو بالخط الثالث:
يتم تمديد ساعات التشغيل ساعة واحدة ليتم إغلاق المحطة فى الساعة 2:00 صباحا بدلا من 1:00 صباحا
قيام أول قطار من عدلي منصور إتجاه جامعة القاهرة الساعة 5:15 صباحا
قيام أول قطار من عدلى منصور إتجاه روض الفرج الساعة 5:20 صباحا
قيام أول قطار من روض الفرج إتجاه عدلى منصور الساعة 5:15 صباحا
قيام أول قطار من جامعة القاهرة إتجاه عدلى منصور الساعة 5:15 صباحا
قيام آخر قطار من عدلي منصور إتجاه جامعة القاهرة الساعة 00:06 صباحا
قيام آخر قطار من عدلى منصور إتجاه روض الفرج الساعة 00:02 صباحا
سيتم قيام آخر قطار من روض الفرج إتجاه عدلى منصور الساعة 00:26 صباحا
قيام آخر قطار من جامعة القاهرة إتجاه عدلى منصور الساعة 00:23 صباحا .
ومن المقرر انتهاء الربط مع الخط الأول فى محطة ناصر اتجاه جامعة القاهرة الساعة 00:45 صباحا، واتجاه روض الفرج الساعة 00:41 صباحا، وانتهاء الربط مع الخط الثاني فى محطة العتبة اتجاه جامعة القاهرة الساعة 00:40 صباحا، واتجاه روض الفرج الساعة 00:45 صباحا.
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