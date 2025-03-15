شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم السبت 15-3-2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب السبت، 15 مارس 2025 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم السبت 15-3-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. مواقيت الصلاة فى القاهرة

مواقيت الصلاة فى القاهرة وقت صلاة الفجر 4:40 ص

موعد صلاة الظهر 12:05 م

موعد صلاة العصر 29: 3 م

موعد صلاة المغرب 6:04 م

موعد صلاة العشاء 7:20 م مواقيت الصلاة فى الإسكندرية مواقيت الصلاة فى الإسكندرية وقت صلاة الفجر 4:44 ص

موعد صلاة الظهر 12:09 م

موعد صلاة العصر 3:34 م

موعد صلاة المغرب 6:08 م

موعد صلاة العشاء 7:26 م

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية وقت صلاة الفجر 4:35 ص

موعد صلاة الظهر 12:01 م

موعد صلاة العصر 3:25 م

موعد صلاة المغرب 6:00 م

موعد صلاة العشاء 7:16 م

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ وقت صلاة الفجر 4:29 ص

وقت صلاة الظهر 11:52 ص

موعد صلاة العصر 3:17 م

وقت صلاة المغرب 5:52 م

وقت صلاة العشاء 7:07 م مواقيت الصلاة فى أسوان

مواقيت الصلاة فى أسوان وقت صلاة الفجر 4:37 ص

موعد صلاة الظهر 11:59 ص

موعد صلاة العصر 23: 3 م

موعد صلاة المغرب 5:59 م

موعد صلاة العشاء 7:11 م

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