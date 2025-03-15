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مواقيت الصلاة اليوم السبت 15-3-2025 بمحافظات الجمهورية

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مواقيت الصلاة اليوم السبت 15-3-2025 بمحافظات الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب

السبت، 15 مارس 2025 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم السبت 15-3-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. 

مواقيت الصلاة فى القاهرة
 

وقت صلاة الفجر 4:40  ص
موعد صلاة الظهر 12:05 م
موعد صلاة العصر 29: 3 م
موعد صلاة المغرب 6:04 م
موعد صلاة العشاء  7:20 م

 

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية        

وقت صلاة الفجر 4:44 ص
موعد صلاة الظهر 12:09 م
موعد صلاة العصر 3:34 م
موعد صلاة المغرب 6:08 م
موعد صلاة العشاء 7:26 م
    

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:35 ص
موعد صلاة الظهر 12:01 م
موعد  صلاة العصر 3:25 م
موعد صلاة المغرب 6:00 م
موعد صلاة العشاء 7:16 م
 

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
 

وقت صلاة الفجر 4:29 ص
وقت صلاة الظهر 11:52 ص
موعد صلاة  العصر 3:17 م
وقت صلاة المغرب 5:52 م
وقت صلاة العشاء 7:07 م

مواقيت الصلاة فى أسوان
 

وقت صلاة الفجر 4:37  ص
موعد صلاة الظهر 11:59 ص
موعد صلاة العصر 23: 3 م
موعد صلاة المغرب 5:59 م
موعد صلاة العشاء 7:11 م

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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