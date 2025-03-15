شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل فريق البنك الأهلي لمواجهة غزل المحلة في كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى عن تشكيل الفريق فى مواجهة غزل المحلة ضمن مباريات دور الثمانية من مسابقة كأس مصر.

وجاء التشكيل على النحو التالى:

حراسة المرمى: أحمد صبحى

خط الدفاع: محمود الجزار، داو سيريل، هشام صلاح، بوبكر كيتا

خط الوسط: محمد فتحى، أحمد ربيع، سعيدو سيمبورى، محمد إبراهيم

خط الهجوم: ياو أنور، أحمد ريان

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى:

عبد العزيز البلعوطى، أسامة فيصل، محمد عبد الغنى، جريندو، سيرجى أكا، محمد بسيونى، احمد سعيد، مصطفى عبد الرحيم، أحمد مدبولى.