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تشكيل فريق البنك الأهلي لمواجهة غزل المحلة في كأس مصر

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تشكيل فريق البنك الأهلي لمواجهة غزل المحلة في كأس مصر

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القاهرة - سامية سيد - كتبت - أسماء عمر

السبت، 15 مارس 2025 08:37 م

أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى عن تشكيل الفريق فى مواجهة غزل المحلة ضمن مباريات دور الثمانية من مسابقة كأس مصر.

وجاء التشكيل على النحو التالى:

حراسة المرمى: أحمد صبحى
خط الدفاع: محمود الجزار، داو سيريل، هشام صلاح، بوبكر كيتا
خط الوسط: محمد فتحى، أحمد ربيع، سعيدو سيمبورى، محمد إبراهيم
خط الهجوم: ياو أنور، أحمد ريان

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى:

عبد العزيز البلعوطى، أسامة فيصل، محمد عبد الغنى، جريندو، سيرجى أكا، محمد بسيونى، احمد سعيد، مصطفى عبد الرحيم، أحمد مدبولى.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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