شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل فريق البنك الأهلي لمواجهة غزل المحلة في كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت - أسماء عمرالسبت، 15 مارس 2025 08:37 م
أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى عن تشكيل الفريق فى مواجهة غزل المحلة ضمن مباريات دور الثمانية من مسابقة كأس مصر.وجاء التشكيل على النحو التالى:
حراسة المرمى: أحمد صبحى
خط الدفاع: محمود الجزار، داو سيريل، هشام صلاح، بوبكر كيتا
خط الوسط: محمد فتحى، أحمد ربيع، سعيدو سيمبورى، محمد إبراهيم
خط الهجوم: ياو أنور، أحمد ريان
وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى:
عبد العزيز البلعوطى، أسامة فيصل، محمد عبد الغنى، جريندو، سيرجى أكا، محمد بسيونى، احمد سعيد، مصطفى عبد الرحيم، أحمد مدبولى.
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