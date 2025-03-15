شكرا لقرائتكم خبر عن استدعاء البنيني أتدجيكو سامادو لمعسكر منتخب بلاده استعدادا لـ زيمبابوي وجنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

تلقت إدارة النادي المصري خطابًا رسميًا من الاتحاد البنيني لكرة القدم يخطرها من خلاله باستدعاء أتدجيكو سامادو لاعب خط وسط الفريق الأول للكرة بالنادي للانضمام لمعسكر منتخب بلاده والذي يخوض خلاله مباراتيه بالجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 واللتان تجمعاه بمنتخبي زيمبابوي وجنوب أفريقيا.

وتقام المباراة الأولى يوم الخميس المقبل الموافق العشرين من مارس الجاري على ستاد موزيس مابيدا بمدينة دربان بجنوب أفريقيا، فيما تقام المباراة الثانية يوم الثلاثاء الموافق الخامس والعشرين من مارس أيضًا على ستاد فيليكس اوفوي بوانيي بالعاصمة الايفوارية أبيدجان.

كان اللاعب أتدجيكو سامادو والبالغ من العمر واحد وعشرين عامًا قد انضم لصفوف المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من صفوف نادي باني جانسي اف سي البنيني علمًا بأن اللاعب يشغل مركز لاعب خط الوسط المدافع وقد سبق للاعب الانضمام لعدد من التجمعات الماضية لمنتخب بلاده والذي يقوده الألماني جيرنوت روهر.