شكرا لقرائتكم خبر عن فرص عمل بمناصب قيادية فى وزارة العمل ومديرياتها.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة العمل، تلقى طلبات الراغبين في التقديم على وظائف قيادية داخل الوزارة ومديرياتها، طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية، وذلك حتى حتى 27 مارس الجارى.

وقد أوضح الإعلان أن الـ وظائف القيادية الشاغرة، هى:

1- وكيل دائم بوزارة العمل.

2- مدير مديرية العمل بالقاهرة.

3- وكيل مديرية العمل القاهرة.

4- رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمى.

5- رئيس الإدارة المركزية لمعلومات سوق العمل والتشغيل.

6- رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والادارية.

7- رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

8- رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل.

9- رئيس الإدارة المركزية للادارة الاستراتيجية.

10- رئيس الإدارة المركزية لشئون العمالة غير المنتظمة.

11- مدير عام الادارة العامة لشئون المنظمات النقابية.

12- مدير عام الادارة العامة لبيانات العمالة والمنشات.

13- مدير عام الادارة العامة للسكرتارية التنفذية.

14- مدير عام الادارة العامة للمكتب الاعلامى والمتحدث الرسمى.

15- مدير عام الادارة العامة لمتابعة شئون المديريات.

16- مدير عام الادارة العامة للاتصال السياسى والشؤن البرلمانية.

17- مدير عام الادارة العامة للاحصاء والتقارير والنشر الالكترونى.

18- مدير عام الادارة العامة للاستحقاقات والمزايا.

19- مدير مديرية العمل فى محافظات: الجيزة، الاسكندرية، المنوفية، المنيا، كفر الشيخ، سوهاج، الشرقية، البحيرة، القليوبية، الدقهلية، الغربية.

20- وكيل مديرية العمل، فى محافظات: أسيوط، الجيزة، كفر الشيخ، الغربية، المنوفية، القليوبية، البحيرة.

21- مدير مديرية العمل، فى محافظات: البحر الاحمر، اسوان، الاسماعيلية ؛بورسعيد، دمياط، الفيوم، بنى سويف، مطروح، السويس، شمال سيناء.

وأوضحت وزارة العمل أن الاختبارات سوف تكون علي قدر من الشفافية والمصداقية لاتاحة الفرصة أمام جميع الكفاءات، لافته إلى أن التقديم على تلك الوظائف بدأ من الثلاثاء الموافق 25-2-2025، ومستمر لمدة شهر، أى فى 2025/03/27 على أن يتم تسليم الطلبات والمستندات مستوفاة، باليد شخصيا، إلى الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بديوان عام وزارة العمل الكائن بـ بالعاصمة الادارية – حى الوزارات، يومياً من الساعة العاشرة صباحاً،و حتى الساعة الواحدة ظهر اً ،ولن تقبل الطلبات التي تصل، قبل النشر، أو بالبريد ،أو بعد الميعاد المحدد.

وللإطلاع على تفاصيل وشروط ومستندات التقديم، يمكن ذلك من خلال بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة:

https://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/ShowJob.aspx?JobID=uvKnYBjEIajQGgSnarbR9g==