شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. استمرار هطول الأمطار على معظم المناطق حتى الاثنين والان نبدء بالتفاصيل

طقس السعودية

هطول الأمطار في المناطق السعودية

الدمام - شريف احمد - ترصد "اليوم" أجواء طقس السعودية، إذ يستمر هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، حتى الاثنين المقبل.هذا ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والأودية وعدم السباحة فيها.وشددت على ضرورة الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي،وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار لتشمل رنية وتربة والمويه والخرمة.وتكون الحالة خفيفة إلى متوسطة في الطائف وميسان وأضم والعرضيات، وخفيفة لتشمل العاصمة المقدسة والجموم والكامل.وستتأثر منطقة الرياض بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار.وتشمل عفيف والدوادمي والقويعية والرين وشقراء والغاط ومرات والزلفي والمجمعة وثادق وحريملاء، ومتوسطة لتشمل الرياض العاصمة والدرعية وضرما والمزاحمية.بالإضافة إلى رماح والخرج والدلم والحريق وحوطة بني تميم، وخفيفة إلى متوسطة لتشمل وادي الدواسر والسليل والأفلاج.وبينت أن مناطق المدينة المنورة وعسير وحائل والقصيم ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة، ومتوسطة على المنطقة الشرقية، وخفيفة إلى متوسطة على مناطق تبوك والباحة وجازان ونجران.