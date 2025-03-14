وفاة نجم برنامج أمريكان آيدول عن عمر يناهز 32 عامًا

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ميرنا وليد - بيروت - توفي دوغ كيكر، نجم برنامج أمريكان آيدول، عن عمر يناهز 32 عامًا يوم الاثنين، ولم يُكشف عن سبب الوفاة بعد، وفقًا لما ذكره موقع TMZ يوم الخميس.
سبق للمغني - المعروف أيضًا باسم "رجل القمامة المغني" - أن شارك في البرنامج التنافسي خلال موسمه الثامن عشر، وأجرى تجربة أداء مع فرقة "Bless the Broken Road" لفرقة راسكال فلاتس.
وأكدت خطيبته السابقة فاليري كوك وفاته المفاجئة، بالإضافة إلى أفراد من عائلته، بمن فيهم شقيقته أنجيلا وشقيقه ويليام.
وفي منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، كشفت أنجيلا بحزن أن وفاة كيكر كانت "غير متوقعة" وأن أحباءه "لم يكونوا مستعدين على الإطلاق".
وكان دوغ أيضًا أبًا لطفلين شاركهما مع فاليري - وقالت لـ TMZ إنها "تكره" أن تفقد ابنتيهما والدهما.
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