جدل واسع بسبب فيديو لشخص يغني أمام قبر مصطفى فهمي

ميرنا وليد - بيروت - أحدث مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي جدلاً واسعًا بعد ظهوره أمام قبر الممثل المصري الراحل مصطفى فهمي، في الفيديو، ظهر شخص مجهول وهو يصور القبر بينما كان يردد كلمات إعلان رمضاني شهير شارك فيه فهمي قبل وفاته، وظهرت كلمات هذا الشخص في الفيديو قائلًا: "من أمام مدفن الفنان مصطفى فهمي.

. ادعوا له بالرحمة والمغفرة.. ونحن في شهر رمضان ولم ننسَ الإعلان الشهير له".

سرعان ما انتشر الفيديو على المنصات الرقمية، مما أثار استهجان العديد من المتابعين. انقسمت ردود الأفعال بين الغضب والسخرية، حيث تساءل البعض عن سبب هذا التصرف الغريب إذا كان بهدف جذب الانتباه أو كان مجرد تصرف عفوي. كما تعرض الفيديو لانتقادات شديدة من داخل الوسط الفني، حيث عبّر عدد من الممثلين عن استيائهم، مثل الممثلة هاجر الشرنوبي التي عبرت عن حيرتها، بينما أكد السيناريست محمد سيد بشير أن "الهوس بالمشاهدات أصبح يحفز البعض على القيام بأشياء غريبة".