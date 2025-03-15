شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل أثينا الحلقة 14.. يوسف ونادين وهشام يفضحون إيمان السعداوى فى لايف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق كل من يوسف "أحمد مجدى" ونادين "ريهام حجاج" وهشام "تامر هاشم" خلال أحداث الحلقة الرابعة عشر من مسلسل أثينا الذى يعرض على قناة الحياة، على فضح العميدة إيمان السعداوى "سوسن بدر" فى لايف ليشاهده الجميع فى أكبر قضية فساد وراؤها إيمان السعداوى.

لتقول نادين فى اللايف: "طلاب الجامعة مشاريع التخرج تطلب منهم تشاركهم بالغصب وموجود الورق يثبت الكلام وتستغل حماس الطلبة وتجبرهم أنها تدخل معهم شريكة وهيترفع عليها قضايا وحولت مكان عريق زى الجامعة إلى بيزنس كبير وتحويلات بالفلوس كل الطلاب رفضوا مشاركتها تدمر مستقبلهم زى ما حصل مع محمود، ورفضت مشروع أثينا لتدخل مع دينا سالم شريكة فيه".

ويعرض مسلسل أثينا بطولة ريهام حجاج في تمام الساعة 8:15، والإعادة 1:15 مساء.

مسلسل أثينا دراما نفسية يتناول تأثير تطور التكنولوجيا على المجتمع خاصة جيل الشباب، كما أنه يتناول كيف يمكن أن نتعرض لنوع من أنواع التلاعب، سواء كان بشريا أو غير بشري، وكيف يمكن لهذا التطور أن يؤذينا كبشر، فكلمة "أثينا" ترمز لفكرة العدالة، وتجسد البطلة ريهام حجاج شخصية مراسلة صحفية، فالعالم يبدو لنا وكأنه في منتهى القسوة، فالمسلسل يتحدث بشكل عام عن فكرة العدل.

ومجهود آخر في البحث عن تفاصيل الذكاء الاصطناعي هذا العالم الذي من الممكن أن ترى به تطورات مختلفة كبيرة جدا في القريب العاجل في المجتمع الذي نعيش به، والسؤال المهم في المسلسل هو هل نحن مؤهلون لذلك أم لا؟ وهذا كان من التحديات النفسية الكبيرة أثناء الكتابة.



مسلسل أثينا يتكون من 15 حلقة بطولة ريهام حجاج، سوسن بدر، أحمد مجدي، نبيل عيسى، محمود قابيل، سلوى محمد علي، ميران عبد الوارث، شريف حافظ، تامر هاشم، على السبع، جنا الأشقر، جايدا منصور، دونا إمام، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.



شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025