شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم حسنى يحتفل بمشاهدة الحلقة الأخيرة من الكابتن مع أبطال المسلسل فى فيلته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقام النجم أكرم حسنى احتفالية داخل فيلته فى التجمع لأسرة مسلسل الكابتن لمشاهدة الحلقة الأخيرة معا والاحتفاء بنجاح المسلسل، وحضر كل من أبطال المسلسل سوسن بدر ومحمد رضوان وآية سماحة وزوجها وأحمد عبد الوهاب وزوجته وأحمد الرافعى وأسرته وعمر شرقى، ووئام مجدى، كما حضر عدد من الصحفيين للمشاركة فى الاحتفالية.

وتدور أحداثه فى إطار كوميدى، مسلسل الكابتن الذي يعرض ضمن موسم رمضان 2025، تدور أحداثه حول كابتن طيار حسام، الذى يرتكب خطأ غير مقصود أثناء إحدى رحالته الجوية، ليتفاجأ بعدها بأن هناك أرواح بعض الركاب تظهر له وتطلب منه، باعتباره الناجى الوحيد المُساعدة فى إتمام بعض المهام العالقة الخاصة بهم.





مسلسل الكابتن مكوّن من 15 حلقة، وتأليف عمرو الدالي، قصة أيمن الشايب، وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة k media كريم أبو ذكرى ومن بطولة: أكرم حسني، آية سماحة، سوسن بدر، سامي مغاوري، أحمد عبدالوهاب، عمر شوقي، أحمد الرافعي، ميمى جمال، وعدد آخر من الفنانين.



جانب من ندوة المسلسل



ندوة المسلسل