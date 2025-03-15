شكرا لقرائتكم خبر عن الناقد محمود عبد الشكور يشيد بمسلسل ولاد الشمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الناقد الفني محمود عبد الشكور بمسلسل ولاد الشمس، وعلق على صفحة التواصل الاجتماعى فيس بوك قائلا: "انتهى اليوم أحد أفضل المسلسلات الرمضانية، وربما يكون أيضا أحد أفضل أعمال العام الدرامية معالجة وكتابة وتمثيلا وإخراجا، كتبت من قبل بوستا طويلا عن أسباب نجاح (ولاد الشمس) تأليف مهاب طارق وإخراج شادي عبد السلام، وبقيت كلمات قليلة عن الحلقة الأخيرة القوية والمؤثرة".

وأضاف: "رأيي أن الحلقة موفقة جدا، فالمعالجة تراجيدية، وليست ميلودرامية، وهو الاختيار الأصعب، الذي يتيح التحليل والتأمل والتفكير، والتراجيديا تنتهي بكارثة، والكارثة هنا هي مقتل مفتاح، ولكن حياة ولعة توازن الأمور، وتفتح باب الأمل وحصد الثمار، التي لم يهنأ بها مفتاح، أي أن نجاح ولعة وتخلصه من بابا ماجد، سيحسب بالضرورة لمفتاح، وهذه النهاية تذكرنا بنهاية الفيلم الهام جدا (تيتو)، حيث مات تيتو، ولكن تم إنقاذ الطفل الذي كان يرعاه، وأطلقوا اسم تيتو على مشروع كبير، ورغم تباينات كثيرة في خلفية تيتو، إلا أن مسألة الأب الروحي واليتم والتورط والتمرد حاضرة بين العملين، ولكن عموما فإن معالجة (ولاد الشمس) أكثر ثراء وتنوعا وعمقا".



تغريدة عبد الشكور



وأكمل محمود عبد الشكور: "تخلصت الدراما من بابا ماجد، الذي يمثل إساءة استغلال السلطة الأبوية، وهي فكرة ثرية جدا، يمكن أن تحمل مجازات كثيرة، والفكرة بذلك فيها معنى صراع الأجيال، وقدرة جيل شاب على تصحيح مساره بنفسه، بينما يبدو الحيل القديم سببا في المأساة".

وتابع: "أعجبني الفيلم التسجيلي بعد الحلقة، ولكنه داعم للدراما، وليس سببا لقوة العمل، الذي يكتسب قوته من عناصره، والذي صنع معادلا عظيما للواقع الذي سرده ضيوف الفيلم التسجيلي، وأشيد هنا بجرأة الشهادات في الفيلم التسجيلي، دون تجميل أو تزييف، وهو ما يتسق مع منهج التناول الدرامي في المسلسل أيضا".