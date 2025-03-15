شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس الحلقة الأخيرة من مسلسل الكابتن.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل الكابتن، وينشر الخليج 365 صورا من كواليس الحلقة الأخيرة للعمل، حيث ضمت الصور أكرم حسنى وأحمد عبد الوهاب وآية سماحة ووئام مجدي.

مسلسل الكابتن يضم عددا كبيرا من النجوم، من أبرزهم أكرم حسني، أحمد عبد الوهاب، آية سماحة، سوسن بدر، سامي مغاوري، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف عمرو الدالي وإخراج معتز التوني، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.



مسلسل الكابتن



أحمد عبد الوهاب وأكرم حسنى



أحمد عبد الوهاب



أحمد عبد الوهاب



وانضم أحمد عبد الوهاب لمسلسل كامل العدد 3 بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، أحمد عبد الوهاب، مريم الخشت، وغيرهم، وهو من إخراج خالد الحلفاوي.

وشارك أحمد عبد الوهاب في الموسم الرمضاني 2024 بمسلسل الحشاشين، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا، وهو من بطولة كريم عبد العزيز، أحمد عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، فتحي عبد الوهاب، سامي الشيخ، أحمد عيد، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.

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