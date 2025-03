إليكم أهم محطات مسيرة مايكل كين الكبيرة في عيد ميلاده الـ 92

ميرنا وليد - بيروت - يصادف اليوم عيد ميلاد النجم العالمي مايكل كين الـ 92، حيث حقق نجاحات كبيرة خلال مسيرته الفنية المذهلة، حيث مثل مايكل كين في أكثر من 160 فيلمًا، مما جعله من أكثر الممثلين إنتاجًا على الإطلاق، بالإضافة إلى أنه منذ ستينيات القرن الماضي، لم يمض أكثر من عامين دون فيلم واحد يشارك فيه، و فاز بجائزة أفضل ممثل مساعد عن فيلمي "Hannah and Her Sisters" عام 1986، و "The Cider House Rules" عام 1999.



و رفض مايكل في البداية دور ألفريد في فيلم "Batman Begins"، لكنه غيّر رأيه بعد قراءة السيناريو.

ظهر كين في 8 أفلام من إخراج المخرج العالمي كريستوفر نولان، من "Batman Begins" إلى "Tenet"، وفي عام 2000، حصل على لقب السير مايكل كين تقديرًا لإسهاماته في السينما.