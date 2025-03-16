ميرنا وليد - بيروت - أقامت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور وزوجها فريد رحمة احتفالا مميزا بمناسبة عيد ميلاد ابنهما كريستيانو السابع.

وشاركت سيرين بعض مقاطع الفيديو من الاحتفال على صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي وثقت فيها اجواء الاحتفال الذي كان فيه عددا من اصدقاء كريستيانو كما ظهرت سيرين وعائلتها معاً خلال تقطيع قالب الحلوى ويغنون عيد ميلاد سعيد للطفل الصغير. واختارت سيرين ان تكون الزينة والديكورات من اجواء البطل الكرتوني المعروف "باتمان". وتفاعل الجمهور مع فرحة كريستيانو بعيده وتمنوا له عيدا سعيداً.

كانت هذه تفاصيل خبر سيرين عبد النور وفريد رحمة يقيمان احتفالاً بمناسبة عيد ميلاد ابنهما كريستيانو - بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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