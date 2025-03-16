أنجي خوري : لهذا قررت أن أخلع الحجاب

ميرنا وليد - بيروت - خرجت أنجي خوري عن صمتها وكشفت عن السبب الذي جعلها تخلع الحجاب بعد ان ارتدته لفترة واعلنت لوقتها انها توقفت عن اعمالها السابقة.

وقالت في فيديو شاركته : "انا شلتو الحجاب لان حالتي المادية كانت صفر، كان وضعنا كتير تعبان وبدي اشتغل وعيش وعيّش عيلتي " واشارت الى ان لا احد يحق له ان يتدخل في قرارات وعليهم ان يتركوا الحكم لله لانهم بهذه الطريقة يحملون الذنوب. وهددت بأن ترد بالقضاء على كل من يسيء اليها من خلال التعليقات على هذا الموضوع.