محمد رجب يفصح عن أسرار جديد حول زواجه من دانا حلبي وسبب إخفاء الخبر

ميرنا وليد - بيروت - كشف الممثل المصري محمد رجاب، لأول مرة، زواجه من الفنانة اللبنانية دانا حلبي، مؤكدا أن زواجهما تم منذ عام ونصف، إلا أنه قرر عدم الإعلان عنه في ذلك الوقت لعدم سؤاله عن الموضوع.
وقال محمد خلال حلوله ضيفا على برنامج "أسرار"، مع الإعلامية أميرة بدر: "لأول مرة بقول أنا متجوز من دانا حلبي والخبر ده مقلتوش قبل كده وأنا كنت سنجل وتزوجت بقالي سنة ونصف وطبيعة شخصيتي الهدوء والشغل".
وأضاف رجب عن سبب إخفائه للخبر أن هناك أمورًا ليست من الضرورة أن يعرفها الناس، وأضاف أنه يفضل عدم الخوض في تفاصيل حياته الشخصية.
وأشار رجب إلى أنه بعد تجربة زواجه الأول لم يكن يظن أنه سوف يكرر تجربة الارتباط، وتابع أن زواجه من دانا كان عن قصة حب، إذ قال: "اتجوزت دانا حلبي الممثلة واشتغلنا مع بعض وقربنا من بعض ودماغي لم تكن ترغب في الزواج لكن أخذت القرار وتزوجنا".
كما عبر رجب عن سعادته بالزواج من دانا قائلا: "أنا مبسوط وبحب دانا جدًا ومريحاني جدًا وفي بيننا تفاهم كبير".
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