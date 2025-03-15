كايلي جينر تستعرض رشاقة جسمها بإطلالة من الجلد الأحمر

ميرنا وليد - بيروت - أبهرت نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر، أنظار متابعيها في أحدث ظهور لها، فقد نشرت صوراً إستعرضت فيها رشاقة جسمها، فكانت ترتدي فستان من الجلد الاحمر، ضيق و قصير، مكشوف الصدر، من دون أكمام، و تركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.



وكانت رفضت كايلي جينر، إستعراض علاقتها الرومانسية مع الممثل الأميركي تيموثي شالاميت، على الهواء مباشرة، رغم المبلغ الخيالي الذي عرض عليها.

وكشف موقع "دايلي ميل" أن كايلي لا تخطط لاستعراض علاقتها عبر التلفزيون، رغم المبلغ الخيالي الذي دفعته لها إحدى المنصات، والذي يقدر بـ100 مليون دولار.

وكشف مصدر لمجلة "بيبول"، أن كايلي تحرص على حماية علاقتها بتيموثي، كما أنها تتجنب عمدًا ذكره أمام عدسات الكاميرا، رغم مرور عام تقريبًا على ارتباطهما.

وأضاف المصدر: "الأمور رائعة مع تيموثي.. كايلي سعيدة. وكلاهما مشغولان، لكنهما يخصصان وقتًا لرؤية بعضهما".

