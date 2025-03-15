ميرنا نور الدين تشارك متابعيها لقطات من كواليس "فهد البطل"

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ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة المصرية ميرنا نور الدين على جمهورها من خلال مجموعة صور عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها من كواليس مسلسلها الرمضاني "فهد البطل" بشخصيتها كناريا، ليتفاعل معها متابعوها من خلال التعليقات مشيدين بادائها في المسلسل.
و كانت تحدثت الممثلة المصرية ميرنا نور الدين، عن مسلسلها الجديد "فهد البطل"، المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل، من بطولة الممثل المصري أحمد العوضي، ومسلسل "في لحظة" من بطولة الفنان أحمد فهمي.
ويشارك في بطولة مسلسل "فهد البطل" الممثلون أحمد العوضي، أحمد عبد العزيز، لوسي، عصام السقا، محمود البزاوي، يارا السكري، صفاء الطوخي، تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام.
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