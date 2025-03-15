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المدينة المنورة.. توافر اشتراطات السلامة لخدمة زوار المسجد النبوي

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الدمام - شريف احمد - كثفت المديرية العامة للدفاع المدني بالمدينة المنورة أعمال الكشف الوقائي وتسيير دوريات السلامة خلال شهر رمضان.
واستهدفت تعزيز جانب السلامة الوقائية والتأكد من اكتمال جميع متطلبات أنظمة السلامة والحماية من الحريق وعدم وجود أي معوقات في مسالك الطوارئ، والحرص على سلامة أنظمة المصاعد والسلالم الكهربائية وتوافر نقاط التجمع الآمنة خارج المنشآت لتحقيق أعلى درجات السلامة.
الدفاع المدني يكثف جولاته التفتيشية بالمدينة المنورة خلال شهر رمضان - واس
الدفاع المدني يكثف جولاته التفتيشية بالمدينة المنورة خلال شهر رمضان - واس

اشتراطات السلامة

واستمرت أعمال التفتيش الوقائي ميدانيًا، للتأكد من توافر جميع اشتراطات السلامة في المواقع المستهدفة، والتزام المنشآت بتعليمات ولوائح الدفاع المدني، لرفع مستوى الوقاية لخدمة زوار المسجد النبوي الشريف، وللحد من وقوع الحوادث لحماية الإنسان والحفاظ على الممتلكات.
الدفاع المدني يكثف جولاته التفتيشية بالمدينة المنورة خلال شهر رمضان - واس
الدفاع المدني يكثف جولاته التفتيشية بالمدينة المنورة خلال شهر رمضان - واس

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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