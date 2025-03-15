شكرا لقرائتكم خبر عن نجل الرئيس السابق يفاجئ الجميع ويوجه هذه الرسالة لـ"الإنتقالي" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه نجل الرئيس الجنوبي السابق هاني علي سالم البيض رسالة للمجلس الانتقالي الجنوبي بشأن محافظة حضرموت



وقال البيض:

‏المجلس الإنتقالي .. وحضرموت ،،

أَيُّها المُنكِحُ الثُرَيّا سُهَيلاً

عَمرَكَ اللَهَ كَيفَ يَلتَقِيانِ !

وفي هذه الايام المباركة انصح المجلس الإنتقالي الجنوبي ان يترك حضرموت وشأنها !

فقد شبَّت عن الطَّوق وبلغت مبلغ

الامم ،

ولا اتصور ان تكون هناك حظوظ كبيرة للانتقالي مع الامة الحضرمية العريقة بلاد الأحقاف مرقد النبي هود عليه السلام

فالنموذج الذي قدمة الانتقالي لعدن والمناطق التي يسيطر عليها لايشجع

وتابع بالقول:

ولم يغري اي محافظة إلى الان على التفكير بمستقبل مشترك معه او الذهاب لتجربة مماثلة على خُـــطى الانتقاليون !

حضرموت اليوم ليست حضرموت الماضي ولم تعد المحافظة الخامسة للتنظيم السياسي للجبهة القومية !

ولايمكن تدار او توجه اليوم بعقلية وآلية المنظمات القاعدية الغابرة او بادبيات الحزب الاشتراكي وبعض موروثاته العالقة

واضاف بالقول:

حضرموت تعيش مخاض اجتماعي وسياسي شديد الخطورة ولكنه مهم وضروري كنتيجة طبيعية لكل المتغيرات والتحديات والظروف المحيطة بها ..

وقد انتبذت عن الجنوب مكانًا شرقيا

واختتم بالقول:

لذلك.. على المجلس الانتقالي اولاً وقبل كل شيء وعند التفكير باي مناورة سياسية جديدة او محاولة ملء فراغ سياسي في مناطق اخرى ..

أن يواجه وبكل شجاعة الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي أنتجه في عدن ولحج وابين

خلال ثمان سنوات عجاف قبل ركوب سفينة حضرموت !

وقال جد الحضارم /

من حب جم يرجع يسير حافي !

تحياتي .. وتقبل الله طاعاتكم



وتابع البيض في منشور آخر قائلاً:

وللأمانة نقولها إذا كان الانتقالي قدم حينها نموذجا جديدا متميزا خلال تجربته السياسية والاقتصادية الماضية على صعيد الحياة الاجتماعية والمدنية والخدمية للمجتمع ، وساهم بفعالية في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وخلق حالة استثنائية جديدة في تلك المناطق وتحديدا عدن !

واردف بالقول:اتصور كانت اتت كل المناطق الأخرى الهامة إليه طوعاً بدلاً من أن يذهبوا إليها في محاولات يائسة اليوم لتدارك ماتبقى من حاضنات شعبية ..وبالوقت الضائع

ولكن للأسف كانت تجربة ناقصة اضاعت كثير من الطموحات الممكنة لأبناء الجنوب انحصرت اهم مكتسباتها في الجانب العسكري والامني على حساب متطلبات المجتمع ، ومحاولة بناء الوحدات العسكرية والامنية التي شابها ايضا الكثير من الإنتقائية والانتماء المناطقي لهذه المؤسسات للأسف !

الأمر الذي جعل من هذه المكتسبات التي انحصرت على مستوى العسكرة والتسليح فقط إشكالية بحدّ ذاتها في النسيج الاجتماعي والسياسي بالجنوب ،اخل بقواعد وأسس البناء الوطني الحقيقي والمتكافئ بين مختلف شرائح ومكونات المجتمع،

مختتما منشوره قائلاً:وهذا يؤسس لمستقبل غير مناسب للبلاد ، إذا ما استمرت دون تصحيح وتغيير وهيكلة لكافة القطاعات والهيئات والمؤسسات العسكرية والامنية التي انشائها المجلس الإنتقالي الجنوبي خلال الفترة الماضية قبل أن تصبح عبئا كبيرا عليه وعلى الجنوب

واني له لمن الناصحين ،،

