شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات باندلاع شرارة حرب كبرى من جديد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اكد الصحفي بشير الحارثي ان كل المؤشرات تؤكد أن الحرب ستعود إلى اليمن هذه المرة بأشد مما كانت عليه

وقال الحارثي في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:

‏كل المؤشرات تؤكد أن الحرب ستعود إلى اليمن هذه المرة بأشد مما كانت عليه، فالحوثي يحشد كل قوته وموارده استعدادًا لجولة حاسمة يسعى من خلالها لفرض سيطرته الكاملة كأمر واقع لا يمكن تغييره.

وتابع بالقول:

الشرعية اليوم أمام اختبار وجودي، فإما أن تستغل الدعم الخارجي غير المسبوق، وتتجاوز خلافاتها، وتوحد جهودها عسكريًا وسياسيًا لمواجهة هذا الخطر، أو تظل غارقة في تشتتها وصراعاتها الداخلية حتى تجد نفسها بلا دولة ولا قضية.

مختتما تغريدته قائلاً:

الفرصة لن تتكرر، والتخاذل الآن خيانة للتاريخ ولدماء الشهداء. من لم يكن اليوم في صف استعادة اليمن، فلن يكون له مكان في مستقبله.