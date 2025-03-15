تكنولوجيا: تسريب سعر وإصدارات الذاكرة لسلسلة Samsung Galaxy Tab S10 FE

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كما حدث العام الماضي، تستعد سامسونج لإطلاق جهازين جديدين ضمن سلسلة Galaxy Tab S10 FE، وهما Galaxy Tab S10 FE وTab S10 FE+.

ورغم عدم توفر موعد رسمي للإطلاق حتى الآن، إلا أن تزايد التسريبات خلال الأسابيع الماضية يشير إلى اقتراب الإعلان الرسمي. والآن، تكشف التسريبات عن خيارات الذاكرة والأسعار لكلا الجهازين.

سيصل جهاز Galaxy Tab S10 FE بإصدار يدعم Wi-Fi فقط، مع خيارين للذاكرة:

8 جيجابايت + 128 جيجابايت بسعر 499 دولارًا

12 جيجابايت + 256 جيجابايت بسعر 569 دولارًا

أما جهاز Galaxy Tab S10 FE+ فسيكون بسعر أعلى، مع نفس خيارات الذاكرة:

8 جيجابايت + 128 جيجابايت بسعر 649 دولارًا

12 جيجابايت + 256 جيجابايت بسعر 749 دولارًا

تجدر الإشارة إلى أن هذه الأسعار تخص الإصدارات غير الخلوية.

مقارنةً بسلسلة Galaxy Tab S9 FE، تأتي الأجهزة الجديدة بزيادة في السعر قدرها 50 دولارًا. على سبيل المثال، تم إطلاق Tab S9 FE بسعر 449 دولارًا، بينما بدأ Tab S9 FE+ بسعر 599 دولارًا.

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