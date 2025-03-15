تكنولوجيا: تسريبات تكشف مواصفات جهاز Vivo اللوحي الرائد القادم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعمل Oppo على إطلاق جهاز Pad 4 Pro الشهر المقبل بمعالج Snapdragon 8 Elite، كما سمعنا مؤخرًا، ويبدو أن Vivo تسعى لمنافستها في هذا المجال. فهي أيضًا تطور جهازًا لوحيًا رائدًا خاصًا بها، قد يتم إطلاقه مع هاتف X200 Ultra الذكي.

سنطلق على هذا الجهاز اسم Vivo Pad4 Pro، كونه يُعتبر خليفةً لـ Pad3 Pro الذي أُطلق قبل عام، مع ملاحظة أن الرقم 4 قد يُستبعد بسبب الخوف من الرقم (Tetraphobia) الشائع في الصين. وعلى أي حال، ظهرت اليوم تسريبات جديدة تكشف عن مواصفاته المثيرة للإعجاب.

يُقال إن الجهاز اللوحي سيحتوي على شاشة LCD بقياس 13 بوصة ودقة “3.1K”، ويعمل بمعالج Dimensity 9400. سيترافق هذا مع خيارات ذاكرة عشوائية بسعة 8 أو 12 أو 16 جيجابايت. يتميز Pad4 Pro بكاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل، وبطارية سعة 12,000 مللي أمبير/ساعة تدعم الشحن السلكي السريع بقوة 66 واط.

لم تُسرب مواصفات أخرى حتى الآن، لكن ذلك قد يتغير في الأيام والأسابيع القادمة. من المثير للاهتمام أن نرى معظم الشركات الصينية المصنعة تعد أجهزة لوحية بمستوى رائد هذا العام. نأمل أن نشهد بعضها خارج الصين أيضًا.

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