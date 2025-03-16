تكنولوجيا: Zotac تكشف عن بطاقات RTX 5080 و 5070 Ti بتصميم موفر للمساحة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت Zotac رسميًا سلسلة Solid Core الجديدة من بطاقات الرسومات، والتي تعتمد على معالجات NVIDIA Blackwell. تتضمن التشكيلة أربعة نماذج رئيسية: RTX 5080 Solid Core OC، وRTX 5080 Solid Core، وRTX 5070 Ti Solid Core OC، وRTX 5070 Ti Solid Core.

تتميز هذه البطاقات بنظام تبريد أكثر نحافة مقارنةً بالتصاميم التقليدية. في حين تأتي الإصدارات القياسية من السلسلة الصلبة بمبردات ICESTORM 3.0 التي تشغل 3.5 فتحة توسعة، فإن إصدارات Solid Core الجديدة تقلل حجم نظام التبريد ليشغل 2.5 فتحة فقط.

هذه الميزة تجعل البطاقات خيارًا مثاليًا لمن يبحث عن أداء قوي في حواسيب ذات مساحة داخلية محدودة، حيث أن معظم بطاقات الرسومات المتطورة تتطلب ثلاث فتحات أو أكثر.

إضافةً إلى ذلك، زودت Zotac هذه السلسلة بغرفة بخار لتحسين كفاءة التبريد، إلى جانب مؤشرات LED توضح حالة اتصال موصل الطاقة 12V-2×6. كما تحتفظ هذه البطاقات بجميع الميزات الموجودة في الطرازات الأصلية من سلسلة Solid Core.

يعمل RTX 5080 Solid Core OC بعدد 10,752 نواة CUDA، مع سرعة معززة تصل إلى 2640 ميجاهرتز، بينما يعمل الطراز القياسي عند 2617 ميجاهرتز.

كما تأتي هذه البطاقات بذاكرة GDDR7 بحجم 16 جيجابايت، تعمل بسرعة 30 جيجابت في الثانية على ناقل ذاكرة 256 بت. يبلغ استهلاك الطاقة لهذه الطرازات 360 واط، مع توصية باستخدام مزود طاقة بقدرة 850 واط.

تأتي إصدارات RTX 5070 Ti Solid Core مع 8,960 نواة CUDA، حيث يعمل الإصدار OC بتردد 2482 ميجاهرتز، بينما يعمل الطراز القياسي عند 2452 ميجاهرتز. كما تحتوي هذه البطاقات على 16 جيجابايت من ذاكرة GDDR7 بتردد 28 جيجابت في الثانية. يصل استهلاك الطاقة لهذه البطاقات إلى 300 واط، مع توصية باستخدام مزود طاقة 750 واط.

تشترك جميع بطاقات RTX 5080 وRTX 5070 Ti Solid Core في عدة مواصفات، حيث تأتي جميعها بموصل طاقة 12V-2×6، وواجهة PCI Express 5.0 X16، بالإضافة إلى ثلاثة منافذ DisplayPort 2.1b ومنفذ HDMI واحد. كما تتطابق أبعاد جميع الطرازات، حيث تأتي بقياس 303.5 × 115.8 × 55.7 ملم.

وبالنسبة للمستخدمين الذين يحتاجون إلى حل أكثر إحكامًا، تقدم Zotac أيضًا طراز RTX 5070 Solid Core بتصميم أكثر كفاءة من حيث المساحة، حيث يشغل فتحتين فقط.

لم يتم تحديد موعد توفر سلسلة Solid Core حتى الآن، ومن المحتمل أن تواجه هذه البطاقات نفس مشكلة نقص التوافر التي تعاني منها باقي طرازات سلسلة GeForce RTX 50.

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