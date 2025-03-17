شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: زوجة رائد فضاء أبولو تكشف عن لقاءات لزوجها مع أجسام فضائية مجهولة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت زوجة أحد رواد فضاء أبولو الأسرار التي شاركها زوجها قبل وفاته، حيث قالت أنيتا ميتشل، زوجة طيار ناسا الراحل إدجار ميتشل، سادس رجل يمشي على سطح القمر عام 1971: "لطالما شعر بوجود أجسام طائرة مجهولة، لأن العديد من الطيارين ورواد الفضاء قد رأوا شيئًا ما".

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تزعم ميتشل، أن العديد من زملائه في الطاقم، بمن فيهم رائد فضاء أبولو جيمس ماكديفيت، أفادوا أيضًا برؤية أجسام غامضة خلال البعثات الفضائية الأمريكية المبكرة، كما رأى البعض مركبات غريبة أثناء تحليقهم بطائرات تقليدية فوق الأرض.

وقالت ميتشل: "أتذكر جوردى كوبر [رائد فضاء مشروع ميركوري] وهو يخبرنا في حفل عشاء في منزلنا أنه رأى شيئًا ما، قال: اسمعي، ليس لدينا شيء يتحرك بهذه السرعة أو الارتفاع".

كان كوبر من أوائل طياري ناسا الذين شاركوا في مشروعي ميركوري وجيميني ضمن البرنامج، وقضى آلاف الساعات في الطائرات النفاثة.

ولكن على الرغم من كل خبرته، قالت ميتشل إن الطيار المخضرم اعترف بأنه بعد رصد الجسم الطائر المجهول، "لم يتمكن الطيارون الأمريكيون من التقاطه".

وكان إدجار ميتشل، وهو قبطان سابق في البحرية الأمريكية، جزءًا من طاقم أبولو 14 الذي طار إلى القمر عام 1971، وكان واحدًا من 12 رائد فضاء فقط من ناسا ساروا عليه.

شاركت زوجته السابقة تجاربها وقصصها التي سمعتها من العديد من رواد فضاء ناسا الأوائل في كتاب جديد بعنوان "أنتِ لا تشبهين زوجة رائد فضاء".

قبل وفاة رائد الفضاء في 2016، حث الحكومة الأمريكية على إطلاع الجمهور على ما تعرفه عن التقارير العديدة عن مشاهدات غريبة وارتباطاتها المحتملة بالحياة الفضائية، ودعا ميتشل علنًا إلى الكشف عن معلومات يعتقد أن الحكومة تخفيها عن الأجسام الطائرة المجهولة، مضيفًا أنه يعتقد بوجود حياة خارج كوكب الأرض، وأن المسؤولين يقمعون المعلومات المتعلقة بها.

ووفقًا لرواد الفضاء الذين التقت بهم زوجته خلال فترة عمل زوجها في برنامج الفضاء، فقد زعموا وجود "شيء ما في مجال التكنولوجيا" يتجاوز ما يعرفه البشر، وقد صرحت أنها تشارك زوجها اعتقاده بوجود "شيء ما في الخارج".

وتساءلت: "هل تعتقد حقًا أننا الذكاء الوحيد في الكون؟ لأنه إذا كنا كذلك، فإن الكون في خطر".

قالت ميتشل إن كونها زوجة رائد فضاء كان بمثابة "عالم مختلف"، وتابعت: "لقد كانت تجربة رائعة أن أنمو هناك... وأن أكون جزءًا منه فحسب".

خلال مهمة أبولو 14، كان زوجها طيار الوحدة القمرية لمركبة ناسا الفضائية التي حملت رائدي الفضاء آلان شيبارد وستيوارت روزا إلى القمر، وبعد أيامه في ناسا، أسس معهد العلوم العقلية للتحقيق في الظواهر الخارقة للطبيعة.