تكنولوجيا: Samsung تطلق Game Booster+ لتحسين تجربة الألعاب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتميز بعض أجهزة Galaxy بتطبيق Game Booster الذي يعزز تجربة الألعاب من خلال تقديم ميزات إضافية مميزة، وتعمل Samsung الآن على تحسين هذا التطبيق بإضافة ميزات جديدة. لكن هناك قيد معين.

يتوفر تطبيق Game Booster+ الجديد حاليًا فقط في كوريا الجنوبية، كوحدة تابعة لتطبيق Good Lock. ومن المتوقع أن يصبح Game Booster+ متاحًا للمستخدمين خارج كوريا في المستقبل القريب.

يضيف Game Booster+ ميزات تشمل إعادة تعيين الأزرار، وإعدادات إضافية لوحدة معالجة الرسوميات (GPU)، وتصنيف يدوي للتطبيقات كألعاب.

تتيح خاصية إعادة تعيين أزرار وحدة التحكم في الألعاب (Game Controller Key Remapping) إمكانية تغيير بعض عناصر التحكم داخل اللعبة إلى أزرار أخرى حسب الرغبة، مع خيار إعداد ملفات تعريف مختلفة تناسب أنواعًا متعددة من الألعاب.

تشمل إعدادات الرسوميات الجديدة خياري PreTransform وTexture Filter. الأول يهدف إلى تقليل الحمل على وحدة معالجة الرسوميات أثناء تدوير الشاشة في ألعاب Vulkan، بينما يعمل الثاني على تحسين الجودة في الألعاب، مع خيارات للإعداد على “الافتراضي” أو “الأداء” أو “الجودة”.

أخيرًا، يسمح Game Booster+ بإضافة تطبيقات إلى القائمة وتصنيفها يدويًا كـ “ألعاب”. هذه الميزة مفيدة بشكل خاص للألعاب التي لا تُصنف تلقائيًا كألعاب، مما يمنع تطبيق Game Booster من العمل معها. يمكن الآن إضافتها يدويًا لتفعيل ميزات Game Booster الضرورية.

المصدر