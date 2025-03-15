شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل يمني يثير غضب الرأي العام ومطالبات عاجلة بوقفه..وهذا المشهد هو السبب! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �ثارت مشاهد خادشة للحياء بمسلسل رمضاني جدلا واسعا. وبحسب ناشطون فان مسلسل رمضاني يبث على الفيسبوك اثار الجدل بسبب مشاهده الخادشة والذي لم يخضع لاي رقابة واشاروا الى ان المسلسل رفضت القنوات عرضه بسبب المشاهد التي يحتويها وقد استنكر العديد من الناشطين والإعلاميين هذه المشاهد، مطالبين بوقف عرض المسلسل فورًا لما قد يشكله من خطورة على المجتمعوأشاروا إلى أن هذه المشاهد قد تساهم في تغيير المفاهيم الأخلاقية لدى الأطفال والمراهقين، مما يؤدي إلى تآكل القيم الاجتماعية والتقاليد التي يتمسك بها المجتمع. يذكر ان اللقطة التي تسببت في المشكلة كانت للقطة تحتوي على كلام خارج بين شاب وفتاة في مدرسة وامام معلم مما اشعر المشاهدين ان المشهد يستهين بمكانة المعلم والمدارس

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