شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تعرف زيت الزيتون الأصلي من المغشوش بطرق بسيطة؟: لن تنخدع بعد الآن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعتبر زيوت الزيتون من أبرز المنتجات الطبيعية الصحية التي تحظى بشعبية كبيرة في مختلف أنحاء العالم، إذ تُستخدم في الطهي والعناية بالبشرة وغيرها من الفوائد الصحية.

ومع تزايد الطلب على زيت الزيتون، أصبح التلاعب والغش في هذا المنتج أمرًا شائعًا، مما قد يؤدي إلى ضرر لصحة المستهلكين. لذا، فإن معرفة الفرق بين زيت الزيتون الأصلي والمغشوش أصبح أمرًا ضروريًا. إليكم بعض الطرق البسيطة التي يمكنكم من خلالها التمييز بين النوعين:

اللون:

الزيت الأصلي: يتميز لونه بلون ذهبي مخضر، وقد يختلف قليلاً حسب نوع الزيتون والموسم.

لكنه بشكل عام يتسم باللون الطبيعي الذي يتراوح بين الأخضر الداكن والأصفر الذهبي.

الزيت المغشوش: قد يميل إلى اللون الأصفر الفاتح أو حتى البرتقالي بسبب إضافة مواد أخرى ملوّنة.

الطعم والرائحة:

الزيت الأصلي: يتميز بمذاق مرّ قليلًا وحار في الحلق، ويحتوي على نكهة فاكهية وطازجة. كما يحتوي على رائحة قوية ونباتية، تشبه رائحة الزيتون الطازج.

الزيت المغشوش: غالبًا ما يكون مذاقه محايدًا أو دسمًا بدون أي مرارة أو حدة، ويفقد الرائحة الطبيعية للزيتون الطازج.

التحقق من درجة التصلب في الثلاجة:

الزيت الأصلي: عند وضعه في الثلاجة لفترة من الوقت (حوالي 24 ساعة)، قد يتماسك جزء من الزيت ويظهر تحولًا إلى قوام أكثر كثافة أو قد يتجمد قليلًا في درجات حرارة منخفضة. هذه العملية تحدث بسبب المركبات الطبيعية الموجودة في الزيت.

الزيت المغشوش: في حالة الزيت المغشوش، لا يتصلب الزيت لأنه قد يحتوي على زيوت نباتية أخرى مضافة لا تتأثر بالبرودة.

البحث عن شهادة الجودة:

الزيت الأصلي: عادة ما يأتي مع شهادات تصديق، مثل "البكر الممتاز" أو "العضوي" أو "التحليل المخبري" الذي يضمن أن الزيت خالٍ من المواد المضافة أو التحسينات الاصطناعية.

الزيت المغشوش: غالبًا ما يكون مغلفًا في عبوات غير شفافة أو لا يحتوي على أي علامات جودة مضمونة، مما يزيد من احتمالية أن يكون مغشوشًا.

السعر:

الزيت الأصلي: غالبًا ما يكون أغلى من الزيت المغشوش بسبب التكلفة العالية لإنتاجه.

الزيت المغشوش: عادة ما يكون أرخص في السعر لأنه يحتوي على إضافات لا تجعل من عملية إنتاجه مكلفة.

التحقق من العبوة:

الزيت الأصلي: يتم تعبئته عادة في زجاجات داكنة أو معتمة لحماية الزيت من الضوء، حيث أن تعرض الزيت للضوء يمكن أن يفسده بسرعة.

الزيت المغشوش: غالبًا ما يكون في عبوات شفافة أو عبوات بلاستيكية، مما يعرضه للفساد بشكل أسرع.