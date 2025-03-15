شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب يحذر من خطورة شرب الماء المثلج عند الإفطار والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذر الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي في مصر، من تناول المياه المثلجة على الإفطار خلال شهر رمضان، مشيرًا إلى أن المياه المثلجة «على الريق» من أخطر ما يمكن.

وقال الطبيب المصري: «كلنا شوفنا من سنتين الطفل اللي كان عطشان وجري وشرب مياه مثلجة، وحصل تنشيط للعصب الحائر، وحصله توقف مفاجئ في القلب، المياه المثلجة ممكن تعمل خلل في كهرباء القلب، للناس اللي عندها استعداد للإصابة به».

وأضاف: «اشرب بالراحة، والمياه تكون مش مثلجة أوي، ومش كميات كبيرة، وياريت تبدأ الإفطار بمشروب دافئ، يكون مفيهوش دسم كتير»، لافتًا إلى أن تناول المياه يجب أن يكون بعد الأكل وليس في أثناء الأكل، لأن ذلك قد ينتج عنه مشكلات في المعدة، وتتسبب في انتفاخ وتلبك معوى.