عاجل: الطيران الأمريكي يستهدف معسكرًا تابعًا للحوثيين وسقوط عشرات الضحايا "تفاصيل"

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عدن - ياسمين التهامي - أوضحت مصادر ان الطيران الأمريكي قصف معسكر القصير التابع للحوثيين في بلاد ‎قيفه ‎رداع بمحافظة البيضاء واكدت المصادر ان الطيران استهدف المعسكر باكثر من خمس غارات

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