شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون تحت نيران أمريكا.. غارات جوية مدمرة وحصيلة أولية للخسائر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شنت الولايات المتحدة، اليوم، عملية عسكرية جديدة ضد مليشيا الحوثي، مستهدفة مواقع استراتيجية في عدد من المحافظات الخاضعة لسيطرتهم، وذلك في إطار الرد على هجماتهم المتكررة على الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

استهداف مواقع عسكرية وسقوط ضحايا

ووفقًا لمصادر محلية تحدثت لـ"جهينة يمن"، نفذت القوات الأمريكية سلسلة غارات جوية استهدفت منشآت ومواقع عسكرية تابعة للحوثيين في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات الأخرى.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة في حكومة الحوثيين، مساء السبت، مقتل تسعة أشخاص وإصابة تسعة آخرين، بعضهم في حالة خطرة، جراء الغارات الأمريكية – البريطانية على صنعاء.

وفي بيان رسمي تابعه "جهينة يمن "، أكدت الوزارة أن القصف استهدف حيًا سكنيًا في مديرية شعوب، ووصفت الهجوم بأنه "جريمة حرب مكتملة الأركان" وانتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية.

استهداف حي الجراف وموقف واشنطن الرسمي

كما أشارت تقارير ميدانية إلى أن الضربات الجوية طالت منزلًا في حي الجراف شمالي صنعاء، وسط غياب أي تعليق رسمي من الحوثيين حول طبيعة الهدف المستهدف، وفقًا لما نقله مراسل وكالة رويترز في اليمن، محمد الغباري.

ترامب يعلن بدء "سلسلة ضربات جوية حاسمة"

في سياق متصل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن بدء "سلسلة ضربات جوية حاسمة" ضد مواقع الحوثيين، ردًا على ما وصفه بـ**"التهديد المستمر للملاحة الدولية في البحر الأحمر"**.

وقال ترامب في بيان رسمي:

"لن نتسامح مع هجمات الحوثيين على السفن الأمريكية، وسنستخدم القوة المميتة والساحقة حتى نحقق هدفنا".

ويأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متزايدة، وسط تحذيرات دولية من تأثيرات التصعيد العسكري على الأمن الإقليمي والوضع الإنساني في اليمن.



