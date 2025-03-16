شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: صحيفة أمريكية تفاجئ الجميع وتكشف عن استهداف الطيران لمنازل قيادات حوثية "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم، تفاصيل جديدة حول الغارات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة على مواقع تابعة لجماعة الحوثي في اليمن، مشيرة إلى أن العمليات العسكرية قد تستمر وفقًا لتطورات الوضع الميداني.



ووفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، فإن الهجمات استهدفت مواقع عسكرية، من بينها منازل قياديين حوثيين في العاصمة صنعاء. بينما نقلت شبكة سي إن إن عن مصدر مطلع أن واشنطن لا تعتزم تنفيذ غزو أو توغل بري في اليمن، لكنها ستواصل تنفيذ "سلسلة هجمات استراتيجية موجهة".

من جانبها، أفادت شبكة إيه بي سي بأن العمليات العسكرية الأمريكية قد تشتد وتتوسع في نطاقها، بناءً على رد فعل الحوثيين والتطورات الميدانية.