شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : غارات عنيفة تهز معقل الحوثيين في صعدة والجماعة تكشف عن عدد الضحايا في صنعاء "بيان" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين، بأن غارات عنيفة شنها الطيران الحربي الأمريكي على شمال مدينة صعدة، شمالي اليمن، حيث معقل جماعة الحوثي.

ولم يذكر الإعلام الحوثي، تفاصيل أخرى بشأن الغارات على صعدة، التي جاءت بعد وقت قليل من ضربات أوسع شنها الطيران الأمريكي على مواقع ومناطق بالعاصمة صنعاء.

وأعلنت وزارة الصحة في حكومة الحوثيين غير المعترف بها، في صنعاء عن سقوط 9 قتلى و9 جرحى مدنيين إثر الغارات الأمريكية على العاصمة.

وكانت وسائل إعلام تابعة للحوثيين قالت إن "عدوانًا أمريكيًا بريطانيًا استهدف حيًا سكنيًا في مديرية شعوب شمال العاصمة صنعاء وأسفر عن سقوط ضحايا"، فيما ذكرت مصادر أخرى أن غارة أمريكية استهدفت مقرا للمكتب السياسي للحوثيين بحي الجراف شمالي صنعاء.

وفي وقت سابق من مساء اليوم، ذكرت مصادر محلية أن الغارات الجوية استهدفت مناطق الجراف والمطار وحي التلفزيون شمال غرب العاصمة صنعاء. وأكدت المصادر أن سيارات الإسعاف هرعت إلى موقع الهجمات بعد أنباء عن وقوع إصابات، وسط ترجيحات بأن الغارات استهدفت مقار قيادات حوثية ومنازل في تلك المنطقة.

وفي وقت لاحق، أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية عن إطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق ضد الحوثيين في اليمن، المدعومين من إيران، "في إطار الدفاع عن مصالح الولايات المتحدة وردع الأعداء"، وفق تعبير البيان الصادر عنها مساء السبت.

وقالت القيادة إن العمليات العسكرية استهدفت مواقع حوثية استراتيجية، في خطوة تهدف إلى استعادة حرية الملاحة في المنطقة.

من جانبه، أكد وزير الدفاع الأمريكي أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع أي هجمات ضد جنودها أو سفنها أو طائراتها من قبل الحوثيين، مشدداً على أن التحذيرات قد وُجهت إلى إيران لدعمها الجماعة الحوثية. وأضاف أن حرية الملاحة في المنطقة ستتم استعادتها بالقوة إذا لزم الأمر.

وفي تصريح لمصدر في شبكة "أي بي سي"، وصف الهجوم الأمريكي على الحوثيين بأنه انطلاقة لعملية عسكرية متواصلة، مضيفاً أن هذه الضربات تشكل رسالة قوية إلى إيران. وكشف المصدر في "أكسيوس" أن الهجوم الذي بدأ اليوم ليس حدثاً عابراً بل يمثل بداية هجمات متواصلة ضد الحوثيين قد تستمر لأيام أو أسابيع.

وأشار المصدر إلى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كان قد أمر البنتاغون بإعداد خطط للهجوم على الحوثيين قبل أسابيع، ووافق على تنفيذ الهجوم يوم الجمعة، مع إصدار أمر نهائي للبدء في الهجوم يوم السبت.

من جانب آخر، أكد وزير الخارجية الأمريكي أن ترامب وجه رسالة قوية وواضحة إلى الحوثيين المدعومين من إيران، مشدداً على أن الولايات المتحدة ستواصل حماية شعبها وحرية الملاحة.

من جانبه رد رئيس الوفد الحوثي المفاوض، محمد عبدالسلام فليتة، منددا بالهجمات الأمريكية التي وصفها بـ"العدوان السافر" وقال إن "ما يدعيه الرئيس الأمريكي من خطر يتهدد الملاحة الدولية في مضيق باب المندب غير صحيح وفيه تضليل للرأي العام الدولي".

وقال ناطق الحوثيين إن الحظر البحري المعلن من قبل جماعته "إسنادا لغزة يقتصر فقط على الملاحة الإسرائيلية حتى يتم إدخال المساعدات الإنسانية لأهالي غزة حسب اتفاق وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية وكيان العدو".

وأضاف الناطق الحوثي: "إننا نؤكد أن الملاحة الدولية في البحر الأحمر ستبقى آمنة من جهة اليمن، وأن الغارات الأمريكية هي عودة لعسكرة البحر الأحمر وذلك هو التهديد الفعلي للملاحة الدولية في المنطقة". وفق تعبيره.