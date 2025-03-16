شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل:زعيم الحو ثيين يعلن التحرك عقب الضربة الحاسمة في صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �علن الحوثيين عن كلمة لزعيمهم عقب ساعات من توجيه امريكا ضربة حاسمة ضدهم.

وبحسب الحوثيين فان كلمة هامة لعبدالملك حول آخر التطورات والمستجدات عند الـ9:30 مساء

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل:زعيم الحو ثيين يعلن التحرك عقب الضربة الحاسمة في صنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.