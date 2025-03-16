شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : جماعة الحوثي تدفع بتعزيزات عسكرية ضخمة باتجاه هذه المحافظة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دفعت جماعة الحوثي بتعزيزات عسكرية كبيرة نحو #الحديدة ومناطق الساحل الغربي لليمن. ويأتي ذلك عقب الضربات الأمريكية ضد الحوثيين في صنعاء وصعدة ومقتل العشرات من المدنيين . ويذكر أن الكثير من قيادات الحوثي تركت صنعاء وتوجهت إلى صعدة وعمران

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