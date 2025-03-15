شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : اسرائيل تفاجئ الجميع وتعلن عدم مشاركتها في القصف الذي تعرضت له العاصمة صنعاء قبل قليل.."من الدولة التي قصفت؟؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �فت اسرائيل مشاركتها بالغارات التي استهدفت صنعاء قبل قليل

وشن الطيران غارات بالقرب من منطقه الجراف والمطار والتلفزيون بالعاصمة صنعاء. عدن - ياسمين التهامي - �فت اسرائيل مشاركتها بالغارات التي استهدفت صنعاء قبل قليلوشن الطيران غارات بالقرب من منطقه الجراف والمطار والتلفزيون بالعاصمة صنعاء.

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